Yolanda Saldívar revela porqué mató a Selena Quintanilla ¿culpa al padre de la artista?

Uno de los casos más infames en referencia a muerte de famosos ha sido el asesinato de Selena Quintanilla a manos de su fanática Yolanda Saldívar, que en el próximo año podría salir libre después de haber estado por un largo tiempo encarcelada; es por este motivo que la mujer ha decidido contar su versión de los hechos. La intérprete de Como la flor murió a manos de la presidenta de su club de fans después de que la mujer le disparara a las afueras de un hotel de Corpus Christi en el año 1995.

A través de la nueva serie documental de Oxygen llamada "Selena & Yolanda", Yolanda Saldívar da su verdad sobre la muerte de la estrella mexicoamericana, así como la relación que tenía con ella, puesto que no es un secreto que eran muy allegadas entre sí. En este sentudo, Yolanda relató los motivos detrás de la muerte de la cantante.

¿Cómo murió Selena Quintanilla?

Fue el 31 de marzo de 1995 cuando Yolanda Saldívar disparó fatalmente a Selena Quintanilla, quien era conocida como la reina del tex mex; varios testigos pudieron ver a la artista dirigirse al lobby mientras dejaba un rastro de sangre; de acuerdo con la información, las últimas palabras de la famosa habrían sido para identificar a su asesina: "Yolanda Saldívar, cuarto 158".

Saldívar fue arrestada bajo los cargos de homicidio en primer grado y a la fecha segura que disparó a su amiga por accidente. De acuerdo con lo que la convicta declara, ella disparó debido a que la familia de Selena y ella creían que Saldívar robaba fondos de los negocios de la intérprete de "Carcacha".

La convicta señala "cuando Selena entró al cuarto del hotel, trató de hacerme sentir culpable por no continuar con ella y en como todo iba a desmoronarse" y explicó que no sabía cómo usar la pistola que compró para llevar consigo al hotel y que simplemente la preparó antes de volverse histérica y amenazar a Selena con quitarse la vida al poner el cañón en su propia cabeza. Selena entonces le habría pedido que no lo hiciera antes de salir del sitio. "Le dije no cierres la puerta y ¡Pow! Se disparó" asegura.

Yolanda Saldivar asegura que el padre de Selena fue responsable por la muerte de su hija

La mujer señaló que si el padre de Selena no hubiera llamado a una junta donde la señalaban por haber malversado los fondos, no hubiera ocurrido el fatal accidente donde murió la cantante.

Cabe recordar que Yolanda Saldívar era tan íntima de Selena que llegó a manejar asuntos importantes en los negocios de la misma; sin embargo al encontrar faltantes, la familia de la cantante señaló a la mujer como la responsable. Fue por este motivo por el cual la relación entre ambas se quebró y por eso mismo se citaron en el hotel donde la joven falleció a manos de la mujer; a través del documental, destacan que Saldívar no fue denunciada por malversación, sino por asesinato en primer grado.