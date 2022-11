Yordi Rosado revela quién fue el único famoso que cobró por ir a Otro Rollo: "quería 300 mil pesos"

No cabe duda de que “Otro Rollo” fue uno de los programas más populares e importantes de la televisión abierta mexicana, pues no hay millenial o boomer que no recuerden haber visto a Adal ramones y sus monólogos.

Yordi Rosado se hizo famoso en ese programa, en el cual presentaba reportajes y también conducía. A decenas de años de que salió del aire, el famoso reveló cual fue el único famoso que cobró por asistir a “Otro Rollo”, programa al que le sacó una enorme suma de dinero.

En entrevista con el programa “El Frasco”, Yordi, quien era uno de los encargados de las invitaciones y relaciones con los famosos, reveló que sólo uno, de los cientos que asistieron a “Otro Rollo” a lo largo de sus 12 años de transmisión, les cobró por salir a cuadro y contestarles algunas preguntas.

Se trata de ni más ni menos que el polémico Diego Armando Maradona, polémico futbolista argentino que murió en 2020, quien les pidió 300 mil pesos por su asistencia.

"Ni siquiera los nuevos, que no tenían dinero pidieron, ¿saben quién fue el único que pidió dinero? Maradona. Te lo juro por Dios, pero les voy a decir la historia de Maradona, que la verdad sí está bien penosa, pero sí es la verdad", narró Yordi Rosado.

"Cuando me dicen lo de los 300 mil pesos, le digo: 'no hay manera; de entrada, nosotros no pagamos; segundo, no tenemos ese dinero, o sea, no tenemos ese presupuesto para darte 300 mil pesos, en lo absoluto'”, agregó el autor de la saga “Quiúbole”,

“Evidentemente ahí me preocupe porque dije ‘madres, sí está muy jodido este cabrón', o sea, ya para que te pidan así y sea tan insistente", remarcó Yordi.

El conductor agregó que el equipo de Maradona fue insistente, pero que ante, la negativa de la producción de “Otro Rollo” por darle dinero, el futbolista solicitó únicamente una computadora y una pizza.

"Me marcó y me dijo: 'Oye, ya lo pensamos bien, olvida lo de los 300, lo podemos negociar', y yo: 'perfecto, ¿qué es lo que necesitas? Pero recuerda que no tengo dinero real', me dijo: 'sólo te pediríamos esto', hasta pena me da decirlo, 'fíjate que Diego echo a perder su computadora, ¿crees que me puedas conseguir una laptop y una pizza?'", narró Yordi Rosado.