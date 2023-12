YosStop reacciona a la relación de Dhazia Wezka y Rayito: "Ya sucedió hace años"

A raíz de que Dhasia Wezka hablara en una entrevista de lo que vivió a lado de Ryan Hoffman, muchos usuarios comenzaron a revivir los eventos que marcaron dicha relación amorosa, involucrando incluso a Yoseline Hoffman, hermana de Rayito, quien debido a la insistencia de sus fans decidió hacer un TikTok dando su opinión al respecto.

En un principio se pensó que en el video la influencer iba a darle la razón a su hermano, sin embargo decidió adquirir una postura neutral, asegurando que cuando se pasa por la década de los 20 todos experimentan relaciones tóxicas, sin por ello demeritar lo que ambas partes vivieron en ese momento.

Consciente de que muchos internautas se estaban proyectando con la tórrida historia de amor de Dhasia y su hermano, la creadora de contenidos decidió apuntar: “No se proyecten en una relación que no es suya y no jod*n a quien no tiene que ver en esta historia, es más no jod*n en algo que ya sucedió hace años y que hoy no tiene importancia, por lo menos no para ustedes porque no es su historia.

¿Por qué tenemos que hablar de algo que, número uno ya fue y fue hace muchos años y número dos: no nos corresponde. Cada quien lo juzga desde donde está parado o desde donde estuvo parado. Yo qué les puedo decir, yo me salí de vivir de casa de mis papás porque ellos dos (Dhasia y Rayito) estaban ahí y eran como mis dos hermanos y la neta es que era muy incómodo. Yoseline Hoffman

A pesar de lo anterior, Yosstop aseguró que nunca tuvo problemas con Dhasia, ya que sus peleas siempre fueron con Ryan. Sin embargo reconoció que así como ella él también tiene su derecho de contar los hechos, aunque en realidad no le ve el caso, ya que de nada sirve revivir errores del pasado.

En este sentido, salió en la defensa de Grecia, su actual cuñada, asegurando que no tenían por qué atacarla ya que ella no figuraba en la vida de su hermano cuando él estaba con Dhasia: “Ella no tiene nada que ver con este asunto, ella no estaba en el panorama cuando esta relación sucedió”.

De hecho, aseguró que con los comentarios de odio hacia la esposa de Ryan Hoffman sólo se replicaba la violencia de género contra la que se supone que los fans de Dhasia están en contra en atención a lo que la influencer vivió.