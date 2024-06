Young Miko hace un cambio radical en su estilo y conmociona a sus seguidores | FOTO

Young Miko sorprendió a sus seguidores este martes, al compartir una serie de fotos donde lucía radicalmente diferente a lo que nos tiene acostumbrados. La reconocida cantante había cambiado su color de cabello, despidiéndose del rubio.

La realidad es que Young Miko saltó a la fama no solo por su talento en el género urbano (es una de las artistas más escuchadas de reggaeton), sino por su belleza que mezcla de manera completamente equilibrada lo masculino y lo femenino.

La cantante siempre se había caracterizado por su cabello rubio, casi blanco, a pesar de que en realidad es castaña. Y si bien generalmente recibía elogios por su apariencia, es cierto que en alguna que otra ocasión, se le criticaba el cabello, pues al ser tan claro, cuando llegaba a hacerse alguna coleta relamida, podía parecer que estaba calva, pues se camuflajeaba con su tono de piel que es sumamente blanco.

pensé que young miko estaba pelona😭 https://t.co/CPnU20xw9d — rollito de canela ꩜ (@ladymiauuu) March 8, 2024

Young Miko se vuelve pelirroja

Si bien el público ya la había visto castaña y rubia, nadie esperaba que este martes la artista revelara un gran cambio de look, pues resulta quer se tiñó el cabello de un rojo cobrizo que enamoró a sus seguidores. Cabe destacar que este tono le hace ver el rostro con un poco más de color y le lucen mucho más los ojos azules que tiene.

Fueron solo tres fotos las que compartió la artista con su nuevo look, donde en vez de escribir un mensaje solo dejó una carita feliz y otra triste. La cantante posaba con una playera negra de los Rolling Stones y el cabello atado en una coleta baja, donde dejó algo de flequillo suelo.

Además, parecería que la famosa se agregó algunas extensiones de cabello, puesto que su pelo no era tan largo, de acuerdo con lo que se ve en sus publicaciones pasadas. En las fotos, María Victoria Ramírez de Arellano, nombre real de Young Miko, lucía sonriente en una foto y seria en otra, mientras se veía radiante con su nuevo look.

"Me preguntaron cuál era mi type y les dije babymiko", "que dolor no ser tu mujer", "Te amo Pequeña Miko, por ti le echo ganas a la vida", "Si ya me gustaba antes ahora mas", "que ojazoooos", "Dios hizo al hombre y como disculpa nos mandó a young miko", "ella es mi mujer, solo q aún no lo sabe" y "Sin su sonrisa yo no fuera nadie", fueron algunos de los comentarios sobre el nuevo look de Young Miko, ¿se quedará mucho tiempo con el pelo rojo?