El youtuber mexicano Alex Tienda revela que logró salir de Ucrania y ya está a salvo

El youtuber mexicano Alex Tienda, quien estuvo documentando el inicio de la invasión de Rusia, informó que ya logró salir de Ucrania y se encuentra bien.

A través de sus historias y de una publicación de Instagram, Alex Tienda informó que después de varios días de viaje en carretera logró abandonar Ucrania y actualmente se encuentra en Rumania, para posteriormente emprender un viaje a Budapest.

“Ya salí de Ucrania. Gracias a todos los que han estado al tanto… Ya estoy bien, hoy pasaré la noche en una cabaña en Rumania 🇷🇴 y mañana salgo para Budapest 🇭🇺”, escribió el youtuber en su cuenta alterna de Instagram.

Además, en las stories publicó una serie de videos en los que se puede ver cómo fue que el youtuber cruzó la frontera de Ucrania, incluso mostró su pasaporte mexicano.

Así vivió Alex Tienda el inicio de la guerra Ucrania – Rusia

El pasado 24 de febrero Alex Tienda compartió en Instagram cómo vivió el inicio de la guerra entre Ucrania – Rusia. Desde el hotel el que se estaba quedando, el youtuber grabó unas stories en las que señaló que ya se pudieron escuchar algunas explosiones.

“Amigos, ya están atacando aquí. Acaban de atacar aquí en la ciudad en la que estoy. Están bombardeando”, dijo en la breve grabación el creador de contenido con un semblante de preocupación.

En otra toma muestra algunos edificios para tratar de captar algunos destellos: "Se escuchan ya disparos aquí, cerca de la cuidad y se escucharon dos explosiones ahorita”.

En otra publicación, Alex Tienda ya está bajando, a toda velocidad, las escaleras del hotel en el que se encontraba pues buscaba trasladarse a otro lugar en el que, dijo, se están concentrando los periodistas de prensa internacional.

“Amigos, ya estamos saliendo del edificio, justo cuando me estaba despidiendo en la entrevista de CNN, en el enlace con CNN, escuché el primer bombazo; ya oficialmente ya se anunció, estamos siento atacados”, dice el influencer.

Posteriormente, Alex Tienda se graba corriendo en la calle trasladándose a otro hotel y señala que teme por su vida, pues asegura que no sabe en qué momento pueda recibir algún disparo.

"Ok, estamos corriendo justo. No sabemos en qué momento estamos corriendo el peligro de que disparen... tengo la impresión de que al menos no han llegado todavía a esta parte de la ciudad", dijo.

