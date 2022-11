Yuridia revela que actor la golpeó porque no quiso cantarle una canción: "Me reventó el hocico" (VIDEO)

La cantante Yuridia recordó que vivió un momento incómodo en una fiesta, cuando un actor, que ya estaba pasado de copas, la quiso obligar a cantar una canción y ante la negativa de ella, éste la golpeó.

A través de sus historias de Instagram, Yuridia contó que ese episodio lo vivió hace tiempo, cuando recién había salido de La Academia.

Dijo que había ido a una fiesta en donde estaban sus excompañeros de La Academia, por lo que había una persona cantando en la reunión, pero el actor, cuyo nombre no quiso revelar, le quitó el micrófono a la persona que cantaba para dárselo a ella y le exigió que cantara la de “Ángel”.

Yuridia, de broma, le dijo que no se sabía la canción y esto enfureció al hombre, quien le soltó un golpe con su chamarra. “Cuando hice la broma él se enfermó, agarró su chamarra y me la aventó fuertísimo, me reventó el hocico. Me pegó con el zíper y él empezó a gritar”, recordó la cantante.

Según el relato, tras lo ocurrido, Cynthia Rodríguez se acercó a Yuridia y la defendió. "Siempre me defiende de todo", dijo la artista.

¿Quién fue el actor que agredió a Yuridia?

Al enterarse de la historia, los fans de Yuridia comenzaron a sacar conclusiones sobre quién fue el actor que agredió a la cantante.

Los usuarios de Internet señalan que habría sido Rodrigo Cachero o Andrés Palacios, pero solo son teorías, pues Yuridia no dio a conocer el nombre del histrión.