Zuria Vega reflexiona sobre el matrimonio en la época actual

La actriz Zuria Vega considera que el matrimonio, lejos del concepto tradicional de otras épocas, está vinculado más con el compromiso de compartir con alguien tu vida y no va de la mano con la religión. Además de saber que tampoco es para siempre, pues en el camino ambas personas pueden tomar rumbos distintos.

“Creo que con lo que están peleando las nuevas generaciones, ni siquiera es con el matrimonio en sí, es con concepto de matrimonio que traemos de años atrás en la sociedad, para mí no va de la mano de una religión, tiene que ver con la decisión de compartir cierto tiempo, tampoco creo que sea para toda la vida, eso nadie lo puede saber con una persona que eliges comprometerte bajo los términos de esas dos personas”, comentó la actriz en entrevista con La Razón.

Zuria Vega da vida, en la comedia romántica Casando a mi ex a Mariana, una exitosa Wedding Planner, quien no cree en el matrimonio ya que después de ver a su madre fracasar en varios intentos no quiere lo mismo para ella, razón por la que decide terminar su relación con Luis (Memo Villegas).

Mientras que para el actor Memo Villegas, quien da vida a un repostero en el filme, el amor en la actualidad es diverso que no caben en el concepto de matrimonio de otras épocas.

“Hoy en día, la expresión y ejecución del amor es muy variada, de matrimonio entre dos personas, pero ya estamos viviendo un poliamor entre más personas, ya hay nuevas formas de amor, y no necesariamente son faltas de compromiso o entrega. Me gusta pensar el matrimonio como un futuro y creo que la presión que lleva la palabra matrimonio, que es si te casaste no te puedes divorciar y si lo haces fracasas, no debería ser así”.

La cinta que se estrenó por la platatorma de Amazon Prime Video, también se integra al elenco la actriz colombiana Juana Arias.

Para ella el papel de las nuevas generaciones ha cambiado: “Antes una chica de 18 años ya tenía edad para tener hijos, hoy tenemos un poco de poder decidir lo que queremos y lo que sentimos, dejando estos prejuicios sociales que venimos cargando. Siento que ya es a nivel mundial este replanteamiento”, aseguró.