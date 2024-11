Libia Dennise anuncia apoyo económico para maestros del SNTE en Guanajuato

Libia Dennise, gobernadora de Guanajuato, anunció por medio de un videomensaje que darán un apoyo social para las y los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

A través de sus redes sociales, la gobernadora destacó que ha leído los mensajes que le hacen llegar, por lo que brindará un apoyo social a los maestros.

“Hoy quiero dirigirme a las maestras y maestros de la sección 45 del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guanajuato. He estado muy al pendiente de sus movilizaciones y sus peticione, he leído los mensajes que me mandan a través de las redes sociales con respecto a los descuentos por concepto del Impuesto Sobre la Renta, que impactan sus ingresos desde el inicio”, mencionó.

En ese sentido, los trabajadores tendrán en el aguinaldo, a más tardar en la segunda semana del mes de diciembre, su apoyo social.

En su mensaje estuvo acompañada de un profesor, quien le agradeció la sensibilización ante sus demandas, también, destacó que ningún maestro verá afectados sus ingresos en el mes de diciembre.

¿En qué consiste el apoyo social que anunció la gobernadora Libia Dennise?

Este mensaje es para las maestras y maestros de la Sección 45 del SNTE en Guanajuato pic.twitter.com/qbPI0MCIFm — Libia Dennise (@LibiaDennise) November 7, 2024

La gobernadora de Guanajuato compartió en qué consiste el apoyo que se les brindará a las y los trabajadores del SNTE.

Libia destacó que “en conjunto con el profesor Rigoberto Macías Vidales que es el líder del sindicato hemos buscado acompañar y asesorar a cada uno de los maestros y maestras en sus dudas".

Asimismo, explicó que “todas las personas que recibimos ingresos estamos obligadas a pagar al SAT el ISR, por cada ingreso que nos llegue (...) nos descuenta de un mismo porcentaje de ISR de manera quincenal”.

Precisó que en el caso de las y los maestros en cada quincena tienen un monto diferente, ya que en unas ganan más por las “conquistas que ha logrado el magisterio a lo largo de los años, pero todos esos ingresos son gravables de impuesto por el SAT más ganamos".

Señaló que eso ha causado molestia, por lo que habrá un apoyo social, por tal motivo para el año que vienen no pasará lo mismo.

“Dado que la retención quincenal se hará de acuerdo a lo que les corresponde de manera mensual, conforme a la tabla del ISR. (...) He tomado la decisión por estas razones excepcional que les he platicado de darles un apoyo a todas las maestras y maestros de la sección 45 un apoyo social para devolverles el monto que se les descontará por el SAT en el aguinaldo", destacó.

Cabe señalar que especificaron que los descuentos que realiza el SAT a los trabajadores de la educación en Guanajuato, no son responsabilidad del gobierno local.

Esto se debe a que el ajuste fiscal responde a procesos de revisión y determinación de créditos fiscales hechos por el SAT, en la nómina de los maestros.

El origen de esta situación se encuentra en las revisiones que el SAT hizo para los años 2019 y 2020, las cuales derivaron de un convenio firmado en 2014 que se dio entre la Federación y el Estado.

En dicho convenio estaban las exenciones fiscales para los maestros, pero el STA determinó que las prestaciones generan impuestos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT