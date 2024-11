Kuri pide no politizar ataque armado a bar

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, condenó el ataque armado registrado en el bar Los Cantaritos, ubicado en el centro de la capital, que dejó un saldo de 10 personas muertas y 13 lesionadas, y advirtió que no permitirá que el estado se contamine con lo que pasa en otras partes del país.

En la noche del sábado, cuatro personas con armas largas ingresaron al local, ubicado en la calle Circunvalación, y dispararon en contra de quienes se divertían ahí, para luego huir en la misma camioneta en la que llegaron.

Ayer por la mañana, el gobernador Mauricio Kuri González, afirmó: “En Querétaro no vamos a permitir contaminarnos de lo que está ocurriendo en otras partes de la República, aquí pueden suceder cosas, pero siempre vamos a responder”.

En un videomensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario confirmó que la agresión dejó un saldo de 10 muertos y 13 heridos, dos de los cuales se encontraban graves.

Expresó que en la entidad “somos muchos más los buenos y no vamos a permitir que nuestra tranquilidad, que nuestra calidad de vida, sea lastimada por personas de fuera”.

Enfatizó: “Lo que te quiero decir a ti que me escuchas, es que esto no lo podemos permitir y que en Querétaro vamos a seguir defendiendo nuestra calidad de vida; para un servidor lo más fácil hubiera sido no salir a darte la cara, no salir y echarle la culpa a lo mejor a otros estados o administraciones”.

Y agregó: “Te pido que nos ayudes muchísimo para seguir siendo ese estado que tenemos, que todos los días llega gente a vivir a Querétaro por nuestra calidad de vida, por nuestra seguridad; el primer compromiso y la primera obligación de cualquier estado es dar seguridad. En Querétaro la tenemos y la vamos a seguir teniendo”.

Aseguró que todo el sistema de seguridad de Querétaro fue movilizado “para dar con los criminales” que atacaron el bar, y advirtió: “Habrá castigo para los responsables de este acto brutal; seguiremos blindando nuestras fronteras y manteniendo la seguridad de nuestro estado”.

González Kuri indicó que se realiza una búsqueda coordinada de los responsables del ataque, en la que participan elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y de varias policías municipales.

“En estos momentos estamos juntando a los generales de la zona militar, viene el general de la Guardia Nacional, viene por supuesto el fiscal general del estado, gente de Salud, el secretario de Gobierno, el jefe de gabinete, el secretario de Seguridad Ciudadana y el presidente municipal de Querétaro”, dijo.

En otra parte de su mensaje, el mandatario pidió no usar este caso con tintes políticos. “A todos aquellos que han usado estos casos para cuestiones políticas, para dañar a un partido político, les pido que no es momento de dañar a ningún partido político. Nunca ha sido mi estilo hacerlo con otros partidos, porque eso, lo único que daña es a nuestro México”, remarcó.

Más tarde, Kuri González publicó en un nuevo post: “Desde el momento en que recibí la noticia del ataque al bar Los Cantaritos he estado en contacto permanente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, coordinando acciones para dar con los criminales”.

Por su parte, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, anunció la aplicación de “medidas inmediatas”, como inspecciones y clausuras en establecimientos relacionados con operadores foráneos, un programa de supervisión permanente en bares y centros de entretenimiento, retenes vehiculares y operativos de revisión aleatorios, además de la habilitación de canales de denuncia anónima.

En un mensaje subido a sus redes sociales, el funcionario dijo que se trató de un ataque “dirigido hacia delincuentes”, derivado “de la violencia que se vive a nivel nacional”.

En su oportunidad, la Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que, derivado del reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de la capital, la institución tomó conocimiento de la agresión registrada en un bar de la zona centro, por lo que abrió una carpeta de investigación

Confirmó que personal de Servicios Periciales lleva a cabo el procesamiento del lugar de los hechos, en donde 10 personas murieron, de las cuales siete eran hombres y tres mujeres.

La Fiscalía estatal señaló también que, en el municipio de El Marqués, otro equipo pericial se encuentra procesando un vehículo que fue dejado abandonado y que ha sido identificado como relacionado con los hechos.

LLUVIA DE CLAUSURAS. Por la mañana, las autoridades del municipio de Querétaro clausuraron el bar Los Cantaritos y un negocio similar, perteneciente a los mismos propietarios, ubicado a unos 600 metros de donde ocurrió la agresión armada.

Medios de comunicación locales reportaron que en otros locales de alimentos y diversión, asociados con el mismo grupo empresarial, también fueron colocados sellos de clausura.

Por la tarde, el grupo Los Cantaritos Qro lamentó el episodio de violencia y pidió a las autoridades dar pronto con los responsables, para que se haga justicia.

“Quienes formamos parte del grupo Los Cantaritos Qro condenamos y lamentamos profundamente los hechos acontecidos el sábado 9 de noviembre en nuestras instalaciones, expresamos nuestras condolencias a los familiares de las víctimas y exigimos a las autoridades den pronto con los responsables de tan cobarde evento y se haga justicia”, señaló la empresa, en un comunicado.