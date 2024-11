Melanie Barragán comparte nuevos VIDEOS de la agresión en su contra: ‘Él quería matarme’

“Les junté los tres videos de las cámaras de seguridad para que vean la gravedad en la que me sometió a golpes y arrastros. No quiero que esto quede impune ante las autoridades, no quiero que siga libre este tipo que me causó mucho daño, dejándome diversas fracturas en la cara y no tuvo piedad ante mí de ninguna manera. Él quería matarme".

Con este mensaje, Melanie Barragán, la joven estudiante de enfermería que fue atacada por su novio Christian de Jesús, mientras disfrutaban de un Halloween, publicó nuevos videos de las agresiones de la noche en que los golpes del joven de 24 años la llevaron al hospital.

Melanie pide que las autoridades no dejen impune este caso y que se haga lo posible por capturarlo para que pague por lo que le hizo la noche del 30 de octubre pasado.

¿Qué se ve en los nuevos videos de Melanie?

A través de su cuenta de Instagram, Melanie compartió nuevos videos de las cámaras cercanas al lugar en donde se celebraba el Halloween al que acudió con su amiga Danna y su novio Christian.

En ellas se ve cómo es que Christian la jala del cabello después de golpearla brutalmente, en lo que fueron las primeras imágenes que se difundieron de la agresión en su contra.

Melanie se encuentra platicando con Danna tranquilamente cuando llega Christian corriendo, de la nada, a golpear con un puñetazo en la cara a la joven.

Danna reacciona y trata de quitarla de encima y al no lograrlo, se mete al lugar para pedir ayuda. En imágenes nuevas, se ve cómo Christian toma del cabello a Melanie y la arrastra por la calle sin que ella pudiera zafarse.

En imágenes posteriores, se ve cómo alguien trata de ayudar a Melanie (posiblemente sea Danna) y alguien trata de calmar a Christian, quien después se da a la fuga.

‘¿Por qué no lo meten preso?'

En los comentarios de los usuarios en redes sociales, a Melanie la cuestionan sobre por qué no está preso todavía Christian entre otras cosas que le comentan en estas nuevas imágenes.

En más comentarios se pide a Melanie que desmienta lo que dicen algunos medios de comunicación sobre que Christian ya fue capturado, algo que por el video, que fue subido a su cuenta hoy mismo, no ha ocurrido.