¿Qué pasa en autopista Arco Norte HOY miércoles 27 de noviembre?

🔴CONTINÚA BLOQUEO🔴



🛑Por presencia de manifestantes en el km 182, a la altura de c. Calpulalpan, en ambos sentidos.



➡️Dir. a Texmelucan, última salida es c. Pachuca.

⬅️Dir. a Atlacomulco, última salida es c. Sanctórum.



🛑Tome precauciones, utilice vías alternas. https://t.co/qXL0lw7tPe