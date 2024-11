En la mira, excolaborador de Blanco por corrupción

El titular de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, Juan Salazar Núñez, informó que se abrió una carpeta de investigación en contra de Omar Taboada Nasser, quien fuera secretario de Desarrollo Agropecuario al final de la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, y contra otros mandos de esa dependencia, a quienes se acusa de desvío de recursos.

En entrevista colectiva, Salazar Núñez indicó que la institución a su cargo ya notificó al Poder Ejecutivo estatal que, tras varias revisiones, se encontraron costales de fertilizante y de otros productos que traen las leyendas “Bienestar” y “Prohibida su venta” en lugares no oficiales para su almacenamiento.

Agregó que todo lo hallado “ya está a disposición, para que en estos días sea entregado al Gobierno del estado, para que a su vez la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) lo entregue a quienes debió haber sido entregado”.

Desde mayo de este año, productores del campo y trabajadores de la dependencia presentaron denuncias en contra de Taboada Nasser, a quien acusaron de no entregar fertilizante y maquinaria que estaban destinados para apoyar a los campesinos y de hacer negocio con ello, y calcularon los posibles desvíos en 27 millones de pesos.

El pasado 28 de septiembre, dos días antes de que concluyera el sexenio de Cuauhtémoc Blanco, elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Anticorrupción catearon tres propiedades de Taboada en el municipio de Puente de Ixtla y encontraron varios costales de fertilizante, enseres, herramienta y una máquina desgranadora.

Días después, ya en la actual administración, la secretaria de la Contraloría, Alejandra Pani Barragán, informó que Omar Taboada Nasser no se presentó a la entrega-recepción de la Sedagro y que hasta ese momento no había tenido contacto con él, por lo que si en dos semanas no aparecía, se presentarían las denuncias correspondientes.

El 10 de octubre el exfuncionario acudió a la conclusión de los trabajos de entrega-recepción y, en entrevista, afirmó que el hecho de almacenar insumos agrícolas en bodegas no oficiales fue “un malentendido”, que pronto se resolvería.

“Estoy tranquilo y confiado en el excelente trabajo que se hizo y la prueba es que estoy en el estado y no me he ido. Soy morelense, estoy dando la cara, he trabajado siempre en favor del campo en Morelos y lo seguiré haciendo todos los días”, expresó.

De acuerdo con medios de comunicación locales, Omar Taboada es muy cercano a Ulises Bravo Molina, hasta hace unos días dirigente estatal de Morena y hermano del exgobernador y hoy diputado federal del partido guinda, Cuauhtémoc Blanco.

Fue Ulises Bravo quien recomendó a su hermano el nombramiento de Taboada Nasser, uno de sus principales operadores, como titular de la Sedagro, a partir del 31 de julio del 2023.

Su nombramiento causo controversia, ya que su antecesora, Karla Isabel Herrera Quevedo, es ingeniera en Desarrollo Rural y tiene una maestría en Agronegocios, mientras que Omar Taboada sólo tiene estudios de preparatoria y un diplomado del Centro Internacional de Estudios Estratégicos en Gestión y Administración Pública.

El pasado 31 de mayo, la agencia Quadratin publicó que el entonces titular de la Sedagro entregó varios contratos para adquisición de fertilizantes a “los mejores amigos” de los hermanos Bravo, en especial a Salvador Bahena y a José Luis Tovar, quien fue elegido ganador de una licitación nacional, a pesar de que es persona física.

Ayer, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos, Juan Salazar Núñez, confirmó que fue abierta una carpeta de investigación en contra de Omar Taboada y de otros servidores públicos, aunque aclaró que hasta el momento el exgobernador Cuauhtémoc Blanco no tiene indagatorias en su contra.

La institución tiene abierta otra carpeta en contra de funcionarios de la pasada administración, por supuestas irregularidades relacionadas con el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, mediante la venta de terrenos a precios por debajo de su valor comercial.

La propia Fiscalía Anticorrupción confirmó que el principal investigado es el exdirector del Fideicomiso, Dionisio Álvarez, mientras que en los medios se menciona a Sandra Anaya, exsecretaria de Administración y ahora diputada federal de Morena, y a Mónica Boggio, exjefa de la Oficina de la Gubernatura y actualmente magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa.

El pasado 11 de noviembre, el Gobierno estatal emitió un comunicado en el que expresó que la gobernadora Margarita González Saravia ordenó realizar una revisión exhaustiva y minuciosa de todo lo relacionado con el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.