Maru Campos acerca trámites a juarenses con reapertura de oficinas ‘El Mezquital’.

Con la finalidad de acercar los servicios del gobierno del estado a más de 400 mil juarenses, la gobernadora Maru Campos encabezó la reinauguración de la Unidad Administrativa “El Mezquital”, que facilitará los trámites y gestiones de los habitantes al suroriente de la ciudad fronteriza, en un espacio cómodo y moderno.

En su mensaje, la mandataria aseguró que el objetivo es brindar a la ciudadanía de al menos 225 colonias de la zona, la oportunidad de acceder a múltiples servicios con menor tiempo de espera y con facilidad en traslados a esta ubicación estratégica, con un ahorro de tiempo considerable pues ya no tendrán la necesidad de conducir durante horas hacia “Pueblito Mexicano”.

Con una inversión superior a 72 millones 400 mil pesos, en estas nuevas oficinas se brindarán atenciones como expedición de actas del Registro Civil, licencias de conducir, pasaporte mexicano, justicia digital, carta de no antecedentes penales, pago de revalidación vehicular, entre muchas otras en módulos de las distintas dependencias y de programas como MediChihuahua.

La titular del Ejecutivo indicó que esto es parte de los múltiples compromisos que se le han cumplido a Ciudad Juárez por más difícil que hubiesen parecido, y entre los que destaca también la necesaria puesta en funcionamiento del BRT para agilizar la movilidad.

“Tienen una gobernadora y un gobierno humanista, y eso significa que no vamos a prometerles cosas que no vamos a cumplir, porque no hay nada más antihumano que eso y es algo que no hacemos, no vamos a jugar con ustedes y vamos a respetar su dignidad como seres humanos”, dijo.

Destacó que lo que hoy se entrega no son solo oficinas, sino que es un símbolo que refrenda la finalidad de conformar una relación con los juarenses cálida, eficiente y que les dé resultados, con la confianza de que es también una zona segura a la que pueden acudir a tocar la puerta si tienen alguna necesidad.

Al concluir el acto protocolario, Maru Campos recorrió la Unidad Administrativa, saludó a los trabajadores, y participó en la toma de huellas y firma de las primeras actas de nacimiento en las instalaciones, para los bebés ahora registrados como José Roberto y Arlo.

Las obras de remodelación incluyeron instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, equipos de clima, pintura en interior y exterior, carpeta asfáltica en estacionamiento, áreas de malla sombra y señalética.

Además, se remodeló un parque adjunto con aplicación de pintura en cancha, circuito de arcilla, área para ejercitarse, juegos infantiles, estacionamiento, kiosko, arenero, luminarias y pasto sintético.

