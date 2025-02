Javier May afirma que quienes endeudaron a Tabasco fueron Nuñez y Granier

El gobernador de Tabasco, Javier May, atribuyó la deuda estatal a los exgobernadores Núñez Jiménez y Granier Melo, señalando que “no hay ningún endeudamiento” bajo su administración.

Luego de la solicitud de endeudamiento que el gobierno del estado de Tabasco, hizo al Congreso Local, el gobernador Javier May aseguró que los exgobernadores Arturo Núñez Jiménez y Andrés Rafael Granier Melo fueron quienes endeudaron a la entidad.

“Los que endeudaron al estado fueron los priistas y los perredistas fue Nuñez y Granier quienes endeudaron al estado, estos son muy hipócritas, pero no no hay ningún endeudamiento”, dijo el gobernador.

Las declaraciones surgen luego de que esta tarde durante la sesión ordinaria de este jueves, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto enviada por el Ejecutivo estatal.

Durante una sesión ordinaria del Congreso Local, el Ejecutivo de Tabasco presentó una iniciativa para autorizar financiamientos con instituciones del Sistema Financiero Mexicano. ı Foto: larazondemexico

“Se solicita la autorización para contratar con cualquier institución de crédito integrante del Sistema Financiero Mexicano, uno o más financiamientos para llevar a cabo el refinanciamiento de la deuda de largo plazo, que presenta el Gobernador Constitucional del Estado, Javier May Rodríguez”, se expuso en la iniciativa.

Cabe destacar que, al corte del 30 de septiembre de 2024, el saldo neto de la deuda estatal a largo plazo ascendía a 5 mil 120 millones 303 mil 449 pesos.

Al respecto el PRI en Tabasco señaló que “este dato revela que, en apenas cuatro meses, la administración estatal ha acumulado una deuda significativa, dejando al descubierto la promesa de un manejo responsable de las finanzas públicas hecha durante la campaña electoral”.

Por su parte el secretario de Finanzas, Julián Enrique Romero Oropeza, mencionó que no se solicitó un nuevo préstamo de dinero si no está renegociando un crédito anterior para pagarlo a 20 años, el cual no fue adquirido en la presente administración.