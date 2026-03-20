‘También los hombres tienen leche’, declara morenista a favor de lactarios

Fernando Alférez Barbosa justificó su voto a favor de la instalación de espacios para lactancia

La discusión en el Congreso del Estado de Aguascalientes sobre la instalación de lactarios en la Universidad Intercultural para la Igualdad generó esta semana un momento de polémica luego de que el diputado Fernando Alférez Barbosa hiciera un comentario que llamó la atención tanto de legisladores como de la opinión pública.

Durante la sesión, al justificar su voto a favor de la reserva en discusión, el legislador señaló “porque también los hombres tienen leche”.

“También los hombres tienen leche”.



Este cerdo vulgar y miserable se llama Fernando Alférez Barbosa y es el coordinador de los diputados de #Morena en @HCongresoAgs.



MORENA ES LA INMUNDICIA DE MÉXICO. pic.twitter.com/ouX8G1NvrF — Oswaldo Ríos (@OSWALDORIOSM) March 20, 2026

El comentario provocó reacciones encontradas. En redes sociales se multiplicaron las críticas y comentarios que consideraron la frase como fuera de contexto o desconectada de la realidad biológica y social que rodea la lactancia materna.

¿Para que son los lactarios?

Los lactarios son instalaciones diseñadas para que madres lactantes puedan extraer y almacenar leche de manera higiénica y segura, tanto en instituciones educativas como en centros laborales.

Estas políticas buscan no solo proteger la salud de los bebés, sino también favorecer la participación plena de las mujeres en la educación y en el ámbito laboral, evitando que deban abandonar sus estudios o trabajos por falta de facilidades.

En este contexto, la discusión legislativa no solo aborda infraestructura, sino también derechos de igualdad de género y bienestar social.

La sesión en el Congreso de Aguascalientes mostró la tensión entre la intención de promover estos espacios y la comprensión de algunos legisladores sobre el tema. Mientras algunos diputados reforzaron la importancia de implementar políticas que apoyen la lactancia materna, otros aprovecharon el debate para cuestionar la necesidad y el enfoque de los lactarios.

La intervención de Alférez Barbosa, aunque polémica, también puso de relieve cómo temas de género y derechos reproductivos continúan siendo un terreno delicado en la política local.

Fernando Alférez Barbosa, representante de MORENA en la LXVI Legislatura, no ha emitido comentarios adicionales sobre la controversia, pero su intervención quedó registrada en video y actas de la sesión.

La situación abrió un espacio de reflexión sobre la necesidad de sensibilizar a los legisladores y la sociedad en general acerca de la relevancia de estos espacios para garantizar igualdad, salud y bienestar social.

La discusión sobre lactarios sigue vigente en Aguascalientes y representa un ejemplo de cómo políticas de igualdad de género pueden generar debate, visibilizar posturas divergentes y destacar la importancia de un enfoque educativo y de salud pública en la legislación.

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MSL