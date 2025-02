Gobierno de Tamaulipas se deslinda de Juan Pablo Penilla, supuesto asesor de ‘El Mayo’ Zambada

El Gobierno de Tamaulipas rechazó alguna relación con Juan Pablo Penilla Rodríguez, señalado como asesor jurídico de Ismael “El Mayo” Zambada por el exsubsecretario de Turismo, Simón Levy.

Según Levy, documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos citados evidencian la supuesta relación entre Penilla Rodríguez y el gobernador Américo Villarreal.

El exfuncionario compartió un documento con fecha del 10 de enero de 2023 en el que el gobierno estatal designó al abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez como “asesor honorífico del Ejecutivo”.

Sin embargo, este 22 de febrero, el Gobierno de Tamaulipas precisó que el documento “quedó anulado tras una valoración de las propuestas de las organizaciones civiles, como consta en el Periódico Oficial”.

Además, en un breve comunicado, aclaró que Penilla Rodríguez no es servidor público ni asesor honorífico del Ejecutivo, y añadió que “el Gobierno del Estado se deslinda de cualquier mal uso que pudiera haberse dado al documento que ha circulado en redes sociales".

El Gobierno de Tamaulipas informa que el Licenciado Juan Pablo Penilla Rodríguez no es servidor público, ni asesor...

Por su parte, Morena rechazó la participación de Juan Pablo Penilla Rodríguez en la campaña del partido en el proceso electoral de 2024.

A través de una tarjeta informativa emitida este día por Morena, el partido se deslinda de esta relación y afirma que “tras una revisión exhaustiva” no existe ningún registro de que Juan Pablo Penilla Rodríguez haya formado parte de la asesoría legal de la campaña de ese partido en 2024.

En tanto la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján afirmó, a través de sus redes sociales, que su partido está comprometido con la verdad y la defensa de los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

⭕️ Desde el CEN de @PartidoMorenaMx informamos lo siguiente.



Nuestro compromiso es con la verdad y la defensa de los principios que nos enseñó el Presidente @lopezobrador_ y que dieron origen a nuestro Partido-Movimiento: “no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de… pic.twitter.com/JrFtgTErJK — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) February 23, 2025

