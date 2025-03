Caen 70% ventas en restaurantes de Tabasco debido a la violencia

Debido a la ola de violencia por la que atraviesa el estado de Tabasco desde el inicio de este año, las ventas en los negocios de comida registran una disminución de 70 por ciento, afirmó el presidente de la delegación estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Eduardo Gómez González.

El dirigente dijo a La Razón que la situación “es crítica”, porque la inseguridad ha provocado que la gente deje de salir después de las 7 de la noche y muchos negocios de alimentos tienen sus mejores niveles de venta a partir de las 6 de la tarde.

El Dato: El pasado 27 de febrero fueron asesinados los dueños de Óptica Central en la vía Villahermosa-Frontera, presuntamente por negarse a pagar derecho de piso.

“Lo preocupante es que no estamos saliendo con todos nuestros gastos y con todo lo que se tiene que pagar para que un restaurante opere bien, porque, si bien es cierto que hay gente en las mañanas, no es suficiente para mantener todos los gastos”, dijo.

Gómez González mencionó que hay varios restaurantes que han cerrado sus puertas de manera definitiva, sobre todo en la periferia de la ciudad de Villahermosa, que es en donde se ha registrado con más intensidad la violencia.

El delito que encabeza la tabla está directamente asociado a los ataques armados a bares, de los cuales hubo dos en el mes de enero. ı Foto: La Razón

Añadió que los negocios de comida ubicados en el interior de plazas comerciales también han resentido la baja en las ganancias como consecuencia de la crisis de violencia, pero los más afectados son los que están en el exterior.

El líder estatal de la Canirac dijo que hasta el momento no se han registrado casos de cobro de piso en los restaurantes, aunque sí amenazas e intentos de extorsión telefónica, sobre todo por gente que se hace pasar como personal del SAT que exige que se realicen algunos pagos.

Sin embargo, el cobro de piso sí es motivo de preocupación para quienes se dedican a otros giros, como lo reconoció en días pasados el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tabasco, José María Bastar Camelo.

El Tip: Tabasco arrancó este 2025 con una jornada de violencia en plena celebración de Año Nuevo, que incluyó balaceras y quema de negocios en 3 municipios.

El pasado 27 de febrero fueron asesinados en la vía Villahermosa-Frontera los dueños de la empresa Óptica Central, que tiene sucursales en los municipios de Centro, Paraíso y Comalcalco, presuntamente por negarse a ceder a las presiones de los extorsionadores.

De acuerdo con cifras del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en el mes de enero de este año —el corte más reciente— se abrieron 74 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, lo que representa un aumento de 252 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2025, cuando la cifra fue de 21.

En total, del 1 de enero al 13 de marzo de este 2025, según el recuento diario que elabora la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se han registrado 272 homicidios, 74 en enero, 98 en febrero y 26 en lo que va de marzo. Entre el primero y el segundo mes hubo un aumento de 32 por ciento.

En cuanto a otros delitos de alto impacto, durante enero de este año el narcomenudeo se disparó 1,028 por ciento en comparación con el mismo mes del 2024, al pasar los expedientes de 7 a 79 entre un periodo y otro, de acuerdo con datos del ONC.

Además, en robo a negocio las averiguaciones previas pasaron de 120 a 142 entre enero del 2024 y enero del 2025, lo que representa un alza de 18 por ciento, mientras que el robo de auto creció 13 puntos, ya que los casos pasaron de 207 a 234 en los periodos analizados.

Asimismo, la incidencia del delito de secuestro se triplicó, ya que las carpetas de investigación pasaron de 1 en el primer mes del 2024 a 3 en el mismo periodo de este 2025, y las lesiones dolosas crecieron 13 por ciento, al pasar de 243 a 275 los expedientes entre el arranque del año pasado y el del presente.

1 policía murió durante un ataque el pasado miércoles

Tabasco inició este 2025 con una ola de violencia en plena celebración de Año Nuevo, que incluyó eventos como balaceras, quema de negocios, colocación de ponchallantas y bloqueos en al menos tres municipios, y en el transcurso del año han ocurrido otras dos jornadas similares.

En uno de los hechos más recientes de violencia, el pasado martes un policía fue asesinado y otro más resultó herido al ser atacados a balazos por hombres armados en el municipio de Jonuta.

Testigos narraron que los agentes se encontraban acompañados de tres civiles a la orilla de la carretera que conecta a Jonuta con Frontera, cuando fueron sorprendidos por varios hombres armados, quienes les dispararon en repetidas ocasiones desde dos motocicletas.

Padres cierran escuela por abuso

Padres de familia de la primaria Carlos Pellicer Cámara, ubicada en el fraccionamiento Estrellas de Buenavista, en el municipio de Centro, cerraron la escuela para exigir justicia por un caso de abuso sexual en contra de una alumna que cursa el segundo grado.

La madre de la niña de siete años mencionó que un albañil que laboraba en los trabajos de remodelación como parte del programa La Escuela es Nuestra, metió a la menor al baño y abusó sexualmente de ella de varias formas.

Añadió que la pequeña fue amenazada por su agresor y la directora del plantel ha estado protegiendo tanto al abusador como a la empresa contratista que está a cargo de la remodelación del plantel.

“Metió al baño a mi hija, la tocó, le bajó su ropa, no quiero hablar de esa parte específica, porque es muy vergonzoso para mi hija. En un principio quería denunciar esto, pero tanto la directora como la supervisora me dijeron que no lo hiciera, para que la integridad de mi niña no estuviera en riesgo”, expresó.

Sin embargo, dijo, al no encontrar apoyo de las autoridades, decidió compartir lo que sucedió, para que se haga justicia.

Alan Gallegos