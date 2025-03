Deuda se dispara 440% con Vilchis en Ecatepec

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, informó ayer que durante las dos administraciones consecutivas del hoy diputado federal del PT, Fernando Vilchis Contreras, la deuda acumulada del municipio aumentó 440 por ciento, y el monto actual equivale al 71 por ciento del presupuesto total para este 2025.

En conferencia de prensa, Cisneros Coss explicó que antes de la llegada de Fernando Vilchis, es decir, en el 2019, Ecatepec tenía una deuda de sólo 841 millones 856 mil 298 pesos.

El Dato: A finales del año pasado, empleados de Ecatepec realizaron bloqueos carreteros para exigir los pagos que dejó pendientes la anterior administración

Añadió que entre el 2019, cuando empezó su primera administración, y el 2024, cuando terminó la segunda, se generó un pasivo adicional de tres mil 709 millones 737 mil 166 pesos, por lo que la deuda actual es de cuatro mil 551 millones 593 mil 465 pesos. “Es decir, no pagó ni siquiera un peso y solamente acumuló más deuda”, se quejó.

TE RECOMENDAMOS: Fortalecen seguridad Gallardo y Harfuch cierran filas por SLP

La funcionaria agregó: “La pregunta obligada es en dónde está el dinero, pues no pagó nada; es vergonzoso, es inaudito, ni en los peores tiempos del PRI se dejó de pagar lo mínimo; más de cuatro mil millones de pesos, no pagó, son cosas que no pueden volver a pasar en los gobiernos municipales”.

Añadió que en los años en los que su antecesor estuvo al frente de la demarcación no solamente no se pagaron las deudas, sino que se perdieron recursos federales que se pudieron haber invertido para temas como el drenaje y el agua.

Azucena Cisneros indicó que los adeudos se tienen principalmente con la Comisión del Agua del Estado de México por cloración y conducción; con la Comisión Nacional del Agua, por derechos de aguas nacionales y residuales; con el SAT, con la CFE, con proveedores y con exempleados que demandaron y obtuvieron laudos favorables.

Cisneros Coss precisó que la deuda más grande que se heredó fue la correspondiente a la Comisión del Agua del Estado de México, que era de mil 730 millones 383 mil 27 pesos. Explicó que la nueva administración ya realizó diversos pagos y ahora está en sólo 20 millones 324 mil 31 pesos.

La presidenta municipal insistió en que la situación de Ecatepec “es inaudita”, porque se han revisado administraciones pasadas y la peor de todas las anteriores nunca llegó a estos datos de endeudamiento.

En ese sentido, la funcionaria aseveró que ya se trabaja con las instituciones a las que se les debe, y por lo pronto ya se logró un acuerdo con la CFE y con el SAT, para pagar las deudas.

“Vamos a seguir trabajando para estabilizar al municipio en la parte financiera y revertir toda esta práctica de total irresponsabilidad, para poder ordenar las finanzas, nunca más puede llegar a pasar esto”, externó.

Azucena Cisneros anunció que se invertirán 700 millones de pesos de recursos federales y estatales para la mejora de 24 pozos y siete cárcamos de agua, así como 440 millones de pesos en el mejoramiento de las redes de agua y drenaje.

Comentó que en los primeros meses de su gestión se repararon 977 fugas, se hicieron 374 desazolves y se sustituyeron 124 brocales de pozo, mientras que se prepara un plan para reparar socavones y la red de drenaje.

Además, adelantó que en las próximas semanas se van a inaugurar algunas obras que se iniciaron desde el arranque de su administración, como son la instalación de drenaje en 100 calles y la reparación de hundimientos.