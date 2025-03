Morelos: Gobierno apoya a Gamboa al frente del TSJ

El secretario de Gobierno de Morelos, Juan Salgado Brito, afirmó que el conflicto en el Tribunal Superior de Justicia deberán resolverlo los propios magistrados, de acuerdo con los procedimientos jurídicos correspondientes.

Y a pregunta sobre si el Gobierno estatal trabajará con Luis Jorge Gamboa, el presidente que fue destituido por 11 magistrados el miércoles, o con Juan Gabriel Vargas, designado en su lugar, el funcionario respondió: “En tanto no haya una definición jurídica e institucional hacia el interior, las cosas están como estaban”.

Añadió que el Ejecutivo estatal, es decir, la gobernadora Margarita González Sarabia, busca la estabilidad institucional, la observancia de la ley y la justicia, y los magistrados del Tribunal están obligados a la observancia y al cumplimiento del derecho.

Por su parte, el coordinador de Morena en el Congreso local, Rafael Reyes, urgió a los integrantes del TSJM a resolver de manera interna el conflicto, para no afectar a la ciudadanía. “Reconocemos su autonomía y confiamos en que el conflicto se resuelva por la vía jurisdiccional”, mencionó.

Agregó que es probable que la controversia sobre quién es el presidente del Poder Judicial de Morelos se tenga que resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y apuntó que mientras no haya una resolución jurídica clara, no existen condiciones para fijar una postura definitiva sobre el tema.

11 magistrados votaron a favor del cese de Luis Jorge Gamboa

En tanto, el grupo contrario a Gamboa Olea emitió un comunicado, en el que aseguró que la remoción fue legal, pues la sesión inició con quorum, conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Los disidentes señalaron que el abandono de la sesión por parte del entonces magistrado presidente, Luis Jorge Gamboa, no implicó su conclusión, dado que la máxima autoridad del Tribunal es el pleno, no una persona en particular.