En caso Cuauhtémoc Blanco: Fiscalía de Morelos afirma que ‘se conducirá con legalidad, respeto e imparcialidad’

Luego de que el exfutbolista y ahora diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo acudiera a la Fiscalía General del Estado de Morelos, la institución aseguró que se ‘conducirá con legalidad, respeto e imparcialidad’.

A través de un comunicado, la Fiscalía informó que Blanco compareció el día de hoy de forma voluntaria respecto a la carpeta de investigación iniciada en octubre de 2024.

“Compareció de manera voluntaria en la carpeta de investigación iniciada en octubre de 2024, relacionada con la solicitud de declaración de procedencia que fue remitida a la Cámara de Diputados el pasado 6 de febrero de 2025”, se lee en el comunicado.

De igual forma, la institución informó que la comparecencia ‘se desahogó conforme a los protocolos establecidos por la normatividad aplicable’, todo esto, en un ambiente confidencialidad y respeto.

La Fiscalía de Morelos reafirmó su compromiso de no emitir juicios anticipados ni permitir la politización del caso, garantizando imparcialidad y respeto a los derechos humanos sin distinción de cargo o filiación política.

Establece, además, que la institución de justicia “reitera su compromiso con la imparcialidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de cargo, filiación política o condición pública”.

Cuauhtémoc Blanco , este jueves, al salir de la Fiscalía de Morelos aseguró que no se esconderá de la justicia, “como en la cancha”. Afirmó: “aquí estoy paradito; no corro ni me escondo”.

Además, aseguró que “le tengo mucha confianza a esta Fiscalía; la otra era un desastre, siempre lo he dicho. El exfiscal cambiaba los dictámenes y carpetas de investigación”.

🚨 #ÚLTIMAHORA | ‘Como en la cancha, aquí estoy, paradito; no corro ni me escondo’: Cuauhtémoc Blancohttps://t.co/V1xx9v2pJi pic.twitter.com/KN0AJEXTNJ — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 27, 2025

