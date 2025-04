Comida chatarra sale de escuelas... y afuera ¡abunda!

La prohibición de vender comida chatarra en escuelas de nivel básico, que está vigente en todo el país desde el pasado lunes, se hizo efectiva dentro de los planteles, pero en el exterior de algunos de la Ciudad de México y de otras entidades federativas, los vendedores ambulantes colocaron sin restricción sus puestos con productos como galletas, chicharrones, dulces, refrescos y otros.

Durante un recorrido que hizo La Razón por primarias y secundarias de la capital, se observó que, al segundo día de la entrada en vigor de la prohibición, la venta de comida chatarra continuó afuera de los planteles con toda normalidad.

El Dato: El programa Vida Saludable, implementado por el Gobierno federal, tiene como objetivo combatir los altos índices de obesidad infantil y juvenil en México.

Al exterior de la Escuela Secundaria Técnica 63 Melchor Ocampo, localizada sobre la calle Correo Mayor, a poca distancia de Palacio Nacional, la zona de amplio comercio informal permite la permanencia de decenas de puestos, entre éstos los de venta de papas fritas, a la francesa, aguas de sabor artificial, chetos, paletas de hielo y demás productos cuya venta quedó prohibida en el interior.

“Pues ayer no nos dijeron nada; los chavos salieron y compraron como siempre. Como aquí ya es secundaria, se van solos; a muchos ya no los vienen a recoger; entonces, tampoco les están diciendo que no compren. No, aquí no nos hizo ni cosquillas (la restricción), todo se vende aquí en el centro”, mencionó uno de los comerciantes a este diario.

Pero los puestos ambulantes no son el único obstáculo para el fomento de hábitos saludables que busca la Secretaría de Educación Pública a través del programa Vida Saludable, ya que alrededor de la mayoría de los planteles hay tiendas de abarrotes, que también mantienen sus productos no saludables en exhibición.

Al respecto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que se solicitará a las alcaldías cumplir con la ley para prohibir los alimentos chatarra dentro y fuera de los planteles educativos.

“Eso implica que, así como las cooperativas y los responsables de la comida al interior de las escuelas están cambiando, que el comercio permitido afuera de las escuelas también ayude a que sea comida saludable. Si no, pues imagínense, los niños comiendo adentro, salen a comer chicharrones, pues no”, mencionó.

37 por ciento de menores de 11 años presenta obesidad

Además, la mandataria instruyó al secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, a emitir una circular para que la ciudadanía conozca qué productos pueden venderse afuera de las escuelas.

En tanto, en otras entidades federativas del país se reeditó el fenómeno de que adentro se acató la normatividad derivada del programa Vida Saludable, pero la venta de productos chatarra se mantuvo sin cambios en el exterior.

Ejemplo de lo anterior fueron las primarias Enrique Pestalozzi, Benito Juárez y Justo Sierra, ubicadas en distintos puntos del municipio de Jiutepec, Morelos, las cuales ayer —en el segundo día de la entrada en vigor de la prohibición— lucieron rodeadas de puestos callejeros, en los cuales había refrescos, frituras, dulces, pastelitos y jugos procesados.

En Guanajuato, padres de familia de la primaria Eufrasia Pantoja de León dijeron a medios locales que en la cooperativa se ofrecieron alimentos aparentemente nutritivos, como galletas integrales, pero también hubo venta de golosinas, mientras que en el exterior del plantel hubo libre comercio de todo lo que adentro está prohibido.

En Hidalgo fue tal la venta de productos chatarra afuera de las escuelas, que el secretario de Educación Pública estatal, Natividad Castrejón, se pronunció porque los municipios revisen sus reglamentos para, en su caso, prohibir la instalación de puestos de venta de alimentos no sanos en las inmediaciones de las escuelas públicas.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara se evitó el acceso y la venta de alimentos procesados y bebidas azucaradas en todos los planteles, pero nadie impidió que este tipo de productos se ofertara afuera de ellos, como se observó especialmente en las colonias Oblatos, San Felipe de Jesús y Quinta Velarde, entre otras, de la capital de Jalisco.

El secretario de Salud de la entidad, Héctor Raúl Pérez Gómez, advirtió que no habrá tolerancia para las escuelas que no cumplan con el programa Vida Saludable y señaló que quien viole la prohibición se hará acreedor a sanciones, que van desde una multa que puede llegar a los 120 mil pesos, hasta el cierre de la cooperativa o tienda.

Adelantó que la Comisión para la Protección contra los Riesgos Sanitarios de Jalisco realizará operativos aleatorios en los planteles ubicados en la entidad, para verificar que se cumpla con los lineamientos federales.

Cabe mencionar que, en noviembre del 2024, durante el Evento Anual del Observatorio Materno Infantil (OMI) 2024 de la Universidad Iberoamericana, expertos en nutrición y salud afirmaron que en México hay cerca de 14.3 millones de niñas, niños y adolescentes con problemas de sobrepeso y obesidad.