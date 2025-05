Violencia política ‘se está desatando’ en Veracruz, reconoce Nahle

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, reconoció que la existencia de violencia política “se está desatando” dentro del actual proceso electoral para renovar las presidencias municipales, y señaló que hay gente de partidos políticos distintos a Morena que “participan políticamente” pese a tener antecedentes penales.

En entrevista para un medio electrónico, la mandataria expresó “Desde anoche me comuniqué con el secretario Omar García Harfuch. Sí, hay una violencia política que se está desatando. Primero fue en Coxquihui y ahora en Texistepec, que no ha estado ajeno a este tipo de violencia, no de ahora”.

Indicó que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se enviará una célula de elementos federales al sur de la entidad para coadyuvar en las indagatorias por el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, Yesenia Lara Gutiérrez, ocurrido el pasado domingo.

Comentó que el municipio de Texistepec ya registraba antecedentes de conflictos y de eventos de violencia desde hace varios años, pues en febrero pasado el Congreso local declaró la desaparición del Ayuntamiento, luego de que la mayoría de los ediles renunció en medio de una crisis de inseguridad, que ha dejado varios funcionarios asesinados desde 2022.

Rocío Nahle aseguró que, de cara al proceso electoral en marcha, Morena aplicó filtros para evitar que se postularan a cargos de elección popular personajes que tuvieran antecedentes penales, lo que no ocurrió en otras fuerzas políticas.

Ningún cargo o puesto vale la vida de una persona.

Vamos a dar con los responsables de este cobarde asesinato a la candidata y simpatizantes de morena en Texistepec; 4 personas fallecidas y 3 heridos.

He instruido a la @FGE_Veracruz y a seguridad no parar hasta encontrarlos. — Rocío Nahle (@rocionahle) May 12, 2025

