Fundación Traxión e INEA combaten rezago educativo en Querétaro con aulas móviles

Fundación Traxión renovó su programa En Ruta por la Educación en el estado de Querétaro, una estrategia de atención educativa móvil desarrollada en conjunto con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con el objetivo de combatir el rezago escolar.

La Ruta 17 recorrerá, durante un año, los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués, en busca de reducir el rezago educativo de jóvenes y adultos mediante un aula móvil que brindará acceso a servicios de alfabetización, primaria y secundaria en comunidades con infraestructura escolar limitada. De acuerdo con cifras del INEGI, el municipio de Querétaro registra 153,582 personas en rezago educativo, de las cuales 16,639 no saben leer ni escribir; 97,413 no concluyeron la primaria y 39,530 no terminaron la secundaria.

El evento de relanzamiento de la ruta tuvo lugar en la explanada de la delegación Santa Rosa Jáuregui, con la participación de autoridades educativas y municipales, así como representantes del sector privado. Durante la jornada, se entregaron certificados de educación básica a personas egresadas del programa, se distribuyeron mochilas para nuevos participantes y se presentó oficialmente la unidad móvil equipada para brindar acompañamiento académico en campo.

“Agradezco profundamente a todas las instituciones y aliados que han creído en este modelo desde el inicio, así como a quienes hoy se suman por primera vez a esta labor. Cada ruta que se lanza es posible gracias a un esfuerzo colectivo que demuestra que la movilidad educativa sí puede transformar comunidades”, afirmó Alejandra Méndez, directora de Fundación Traxión.

La directora también reconoció el respaldo institucional de los gobiernos estatales y locales.

“Querétaro es una entidad clave por su relevancia económica y social. Valoramos el apoyo de las autoridades estatales encabezadas por el gobernador Mauricio Kuri, quienes han demostrado disposición para impulsar soluciones que promuevan la equidad educativa. En esta nueva etapa, concentramos los esfuerzos en la capital del estado, con el respaldo del presidente municipal Felifer Macías”, añadió.

Desde 2021, el programa En Ruta por la Educación ha recorrido 11 estados del país, alcanzado a más de 63,000 personas y entregado 16,449 certificados de educación básica en coordinación con el INEA. Con esta nueva ruta en Querétaro, el programa refuerza su presencia en el Bajío y continúa su labor de acercar soluciones educativas a quienes más las necesitan.

am