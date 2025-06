¿Qué pasó en Tultepec HOY 11 de junio? Esto sabemos sobre la explosión

Una fuerte explosión registrada este miércoles 11 de junio en un taller de pirotecnia en La Saucera, en el municipio de Tultepec, Estado de México, generó pánico entre los habitantes y una intensa movilización de los servicios de emergencia. El estallido se produjo alrededor de la 1:00 de la tarde y fue tan potente que se escuchó y sintió en municipios vecinos como Coacalco, Tultitlán, Ecatepec y Zumpango.

¿Qué pasó en Tultepec?

De acuerdo con reportes preliminares, la explosión ocurrió en un polvorín —como se le conoce a los talleres donde se fabrica o almacena pirotecnia— en una zona reconocida por la alta concentración de este tipo de establecimientos.

A pesar de la magnitud de la explosión, hasta el momento no se han confirmado víctimas mortales, aunque medios locales reportan que podría haber personas lesionadas, lo cual aún no ha sido verificado por autoridades.

Usuarios en redes sociales compartieron videos e imágenes donde se observa una columna de humo denso elevándose desde la zona del siniestro. Algunos testimonios aseguran haber escuchado más de una detonación, lo que sugiere que podría haberse tratado de una cadena de explosiones.

Elementos de Protección Civil del Estado de México, bomberos, personal de la Guardia Nacional y policías estatales acudieron rápidamente al lugar para controlar el incendio, evaluar riesgos y acordonar el área. También se activaron protocolos de emergencia para evitar que el fuego se extendiera a otros talleres cercanos.

Ante la emergencia registrada en la Zona de Producción Pirotécnica de La Saucera, en el municipio de #Tultepec, pedimos a la población NO ACERCARSE AL LUGAR. pic.twitter.com/iYAjr3ITOn — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) June 11, 2025

Hay 9 lesionados y un muerto

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que tras las explosiones de hoy en la zona de polvorines “La Saucera”, en Tultepec, Estado de México, hay al menos 9 lesionados y una persona muerta.

“Evita acercarte a la zona y permite las labores de los cuerpos de emergencia. Consulta solo fuentes oficiales de información”, señaló.

Tras las explosiones presentadas el día de hoy en la zona de polvorines “La Saucera”, en #Tultepec, Estado de México, se confirman al momento 9 personas lesionadas y 1 fallecida.



⚠️ Evita acercarte a la zona y permite las labores de los cuerpos de emergencia

⚠️Consulta solo… pic.twitter.com/TGB0C6zYdb — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 11, 2025

Sin embargo, las autoridades no han podido determinar aún cuáles pudieron ser las causas que provocaron esta explosión en diferentes talleres.

¿Qué es ‘La Saucera’?

La zona de La Saucera es un espacio destinado exclusivamente a la fabricación de pirotecnia y muchos de los talleres están registrados ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Sin embargo, en años anteriores se han registrado varios accidentes similares en la región, lo que ha puesto en debate las condiciones de seguridad con las que operan estos espacios.

Autoridades locales han pedido a la población mantener la calma, evitar compartir información no confirmada y no acercarse al lugar del incidente para no entorpecer las labores de rescate y evaluación.

Se espera que los cuerpos de emergencia continúen actuando en la emergencia para saber el saldo total de esta nueva explosión en Tultepec.