Saúl Monreal confirma aspiración a gubernatura de Zacatecas y niega ser ‘candidato del gobernador’

El senador de Morena, Saúl Monreal, confirmó públicamente su intención de contender por la gubernatura de Zacatecas en 2027 y rechazó ser el “candidato del gobernador”, en referencia a su hermano David Monreal.

En entrevista el morenista aseguró: “Es mi aspiración y no la puedo negar. Tan es así que ahorita, frente a ustedes, lo estoy haciendo”. Señaló que, con su hermano, David Monreal, han mantenido una relación institucional, sin injerencias. “Muchos creen que por ser hermano me apoya o me da todo. Él ha sido respetuoso, como yo lo he sido de su gobierno”, afirmó.

Sobre la posibilidad de que su familiar pueda obstaculizar su camino político, el senador comentó: “Pues sería lamentable. No creo. Hay que esperar”.

Durante la entrevista, Saúl Monreal se definió como un político con “principios firmes”, que toma sus propias decisiones, al igual que lo han hecho sus hermanos Ricardo y David Monreal: “Nos respetamos. Siempre nos hemos respetado políticamente”.

Cuando se le preguntó si es el “más rebelde” de los hermanos, respondió con humor: “Más bien soy el más participativo y el que más está dentro del ánimo político”.

El senador también subrayó su lealtad al proyecto de la Cuarta Transformación, recordando que ha apoyado sin excepción todas las reformas constitucionales impulsadas desde el oficialismo. Asimismo, negó haber sostenido conversaciones con líderes de Movimiento Ciudadano como Dante Delgado o Jorge Álvarez Máynez.

*Voy a estar en Morena, matiza Saúl Monreal*



