Rubén Rocha Moya reconoce el sentido social y democrático de la radio y televisión.

Al tomarle la protesta al nuevo Consejo Directivo de la Delegación Sinaloa de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), que encabeza Roque Mascareño Chávez, el gobernador Rubén Rocha Moya destacó la gran contribución de la radio y televisión a la democracia de México, así como el apoyo social que siempre ha brindado en casos de emergencias por desastres naturales.

Ante la presencia también del presidente nacional de la CIRT, José Antonio García Herrera; y del presidente del Consejo Consultivo de este organismo, Adrián Laris, quienes atestiguaron la toma de protesta de Mascareño Chávez, el gobernador Rocha reconoció que desde hace décadas la radio y la televisión han contribuido a la democracia, abriendo sus espacios a todas las expresiones políticas, incluso de la izquierda mexicana, de donde proviene él mismo.

“Hoy más que nunca necesitamos medios sólidos, responsables y libres, capaces de generar conversación pública de calidad. Los avances que hemos logrado como sociedad abierta no son casuales, son fruto del trabajo de generaciones de periodistas, comunicadoras, comunicadores y empresarios de los medios de comunicación que han creído en la libertad de expresión como base de la convivencia democrática”, dijo.

El gobernador Rocha destacó que Sinaloa es el único estado del país en tener un organismo autónomo de defensa de los periodistas y defensores de derechos humanos, que incluso ha ampliado sus facultades al crear hace unos días una Vicefiscalía para la defensa de la labor de estos profesionistas.

“En consecuencia como gobernador reitero mi compromiso absoluto con la libertad de prensa, la libertad de expresión, en mi gobierno no hay ni habrá espacio para la censura, tengo la absoluta certeza de que la crítica con libertad y fundamento fortalece a las instituciones”, reiteró.

De igual manera, reconoció el papel crucial que los medios de comunicación han jugado en momentos de emergencia y crisis, orientando a la población con información oportuna y canalizando apoyos, para fungir como puentes entre la sociedad y sus autoridades.

“Reitero mi convicción de que en este camino de transformación y apertura vamos juntos porque Sinaloa lo merece, porque México lo necesita, por ello felicito a la nueva mesa directiva de la CIRT Sinaloa y a Roque Mascareño”, concluyó.

Los presidentes nacionales de la CIRT, José Antonio García y Adrián Laris, acompañaron la toma de protesta de Roque Mascareño Chávez como nuevo presidente de la Delegación Sinaloa.



En el evento, el gobernador Rubén Rocha Moya reafirmó su respaldo a la industria de la radio y la… pic.twitter.com/a5dWwSr35N — Cámara Nacional de la Industria de Radio y TV (@cirtmx) June 28, 2025

En su intervención, el presidente de la CIRT, José Antonio García Herrera, destacó que Sinaloa es de los estados donde se ha privilegiado la libertad de expresión, lo cual le agradeció al gobernador Rubén Rocha Moya por esa voluntad.

“Yo quiero hoy expresarle mi reconocimiento al señor gobernador porque es uno de los estados que ha privilegiado siempre la libertad de expresión en los medios de comunicación y de esto se trata de que juntos, unidos sociedad y medios de comunicación, sigamos manteniendo ese respeto a la libertad de expresión y de información que tenemos todos los mexicanos”, reconoció.

El dirigente nacional de los radiodifusores añadió que el compromiso de los medios de comunicación, tanto locales como nacionales, es sacar adelante al estado, coadyuvar con el Gobierno del Estado y con los gobiernos municipales.

Al respecto, precisó que su aportación es ser muy objetivos en lo que ellos transmiten en los medios de comunicación, para tratar de cambiar la percepción, pues Sinaloa es un estado muy rico en todo, económicamente, turísticamente, en agricultura, en muchos aspectos, por lo que todos deben de trabajar unidos para sacar adelante al estado.

“Por eso gobernador, te reitero nuestro compromiso como medios de comunicación de, primero ser muy objetivos en lo que hablamos respecto a los sucesos que están en el estado, que no han sido fáciles, gobernador, creo que te ha tocado muy difícil este período, pero nosotros estamos comprometidos a tratar de cambiar la percepción y no dar notas sensacionalistas que no ayudan al Gobierno del Estado, ni al Estado, ni a la población de nuestro estado”, agregó.

“Entonces, nuestro compromiso gobernador, es tratar de cambiar la percepción, tanto a nivel local como a nivel nacional, porque éste es un gran estado y tenemos que salir adelante. Tengo que reconocer el gran esfuerzo que está haciendo el Gobierno del Estado, los gobiernos municipales y el gobierno federal, precisamente para asegurar la paz dentro de nuestra población en Sinaloa”, concluyó.

Para la toma de protesta de Roque Mascareño Chávez como dirigente de la CIRT Sinaloa, el gobernador Rocha se hizo acompañar por la coordinadora de Comunicación Social, Adriana Ochoa del Toro; del secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Guicho; el secretario de Economía, Ricardo Velarde Cárdenas; la secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna; y como invitado especial el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y como anfitriona, la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez.

JVR