Apelan condena de 141 años los implicados en rancho Izaguirre en Jalisco

Los 10 hombres sentenciados a más de 140 años de prisión por su participación en el centro de reclutamiento y adiestramiento del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, apelaron este jueves la condena impuesta por un juez federal, confirmó el fiscal del estado, Salvador González de los Santos.

“Las 10 personas que fueron ya condenadas a esta pena ejemplar, desde luego la defensa presentó el recurso de apelación. Sigue en trámite este proceso y esperemos que se turne a la sala correspondiente y en su oportunidad resuelvan lo conducente”, dijo.

Elementos de la Fiscalía de Jalisco en el rancho Izaguirre. Foto|Cuartoscuro

Los responsables fueron condenados a 141 años de prisión, el 8 de julio pasado, por los delitos de desaparición cometida por particulares, desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado.

Siguen bajo investigación exalcalde de Teuchitlán

Respecto al caso del expresidente municipal de Teuchitlán, José “N”, y tres policías del municipio de Tala, presuntamente implicados en la operación del rancho Izaguirre, el fiscal dijo que continúa bajo proceso legal para que un juez determine su situación jurídica.

Los diez detenidos en el rancho Izaguirre, Jalisco. ı Foto: Fiscalía de Jalisco

“Los otros procesos están vinculados, estamos en etapa complementaria de investigación y bueno pues seguimos al pendiente de ellos y le vamos a dar seguimiento hasta su total conclusión”, detalló.

Con relación al cadáver encontrado en septiembre de 2024 al interior del rancho, durante el operativo de la Guardia Nacional, aún no ha sido identificado tras casi 10 meses.

“Del cadáver que se identificó en el rancho no ha sido identificado, no hemos tenido la oportunidad, no se ha podido y desde luego ya tenemos las muestras de ADN pero no ha coincidido”, indicó Salvador González.

