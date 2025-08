Hay ‘temporada de zopilotes’, dice Rocío Nahle ante criticas en su contra

Ante críticas contra su gobierno, este martes la gobernadora Rocío Nahle García afirmó que hay una “temporada de zopilotes” en Veracruz.

En conferencia de prensa, Nahle también reprochó el “golpeteo duro” de la oposición contra la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en lo que calificó como un “nado sincronizado”.

“Eso es lo que estamos viviendo, (...) yo, mi responsabilidad y mi visión, son seis años de estar aquí en Veracruz. Tenemos una gran Presidenta, todavía no tiene un año y he dicho que aún es muy temprano para la temporada de zopilotes. Hay que ayudarla a ella, todos, y si es temporada de zopilotes a nivel nacional, pues es temporada de zopilotes a nivel estatal”, sostuvo sobre las críticas de un neoliberalismo que, dijo, “se niega a morir”.

Nahle reconoció que hay críticas al interior de Morena, aunque, dijo, “se respeta” si hay voces que no están de acuerdo con ella.

“Si afectan o no afectan al movimiento, pues allá ellos, cada quien es responsable. Este es un movimiento democrático y eso a veces no lo entendemos, o que digan ‘todos tienen que estar alineados a la gobernadora’. No, de ninguna manera, aquí cada quien es libre de decir, de pensar o de hacer, sin pasar por los derechos ni el respeto de otras personas”, comentó.

cehr