Detienen a cinco mayitos: iban a matar a un chapito

Cinco presuntos integrantes del Cártel del Pacífico, facción Los Mayos, fueron detenidos en una operación conjunta de fuerzas federales en el municipio de Culiacán, Sinaloa, donde, además, fue liberado un hombre que se encontraba privado de su libertad y, según líneas de investigación, estaba a punto de ser ejecutado.

La operación se realizó a partir de una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de hombres armados a bordo de dos vehículos en el poblado Llano de Abajo. Tras labores de inteligencia, vigilancia aérea y terrestre, los elementos de seguridad localizaron el punto donde mantenían a la víctima en cautiverio.

Durante el operativo fueron detenidos Jesús Javier Valdés, de 31 años; Jesús Abraham Cruz, de 28; Lamberto Ayón Urías, de 28; Osvaldo Trinidad Carrera, de 18; y un adolescente de 16 años. Todos presuntos integrantes de Los Mayos.

6 armas largas fueron aseguradas a los detenidos

A los detenidos se les aseguraron seis armas largas, dos cintas eslabonadas, 21 cargadores, más de mil cartuchos útiles, ocho chalecos y 16 placas balísticas, diversas dosis de droga y dos vehículos.

La persona rescatada fue identificada como Javier Antonio Guerra Peña, quien, según las autoridades, perteneció anteriormente a la facción de Los Chapitos, y habría sido secuestrado por este último con la intención de ejecutarlo.

Cabe recordar que Javier Guerra Araujo, padre del ahora liberado, fue detenido el pasado 19 de julio en Culiacán junto a José Manuel Álvarez García, alias El Mono Canelo, considerado uno de los principales generadores de violencia en esa ciudad y líder de una célula de Los Chapitos. Sin embargo, fueron liberados por un juez el 26 de julio al no ser vinculados a proceso.

Los cinco detenidos en esta nueva operación fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, mientras que a la víctima liberada se le brindó atención médica y se le orientó para presentar la denuncia correspondiente.

De acuerdo con información oficial, en la acción policiaca participaron elementos estatales y federales de la Secretaría de Marina, SSPC, Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.