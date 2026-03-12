Tras casi 15 meses, Óscar Rentería renuncia como titular de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa

Óscar Rentería Schazarino renunció al cargo de secretario de Seguridad de Sinaloa, luego de casi 15 meses en el cargo. Hasta el momento, no están claros los motivos de su decisión.

Rentería Schazarino fue designado como titular de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa el 21 de diciembre del 2024, en una ceremonia encabezada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

De esta forma, Óscar Rentería Schazarino se convirtió en el tercer funcionario que deja la Secretaría de Seguridad de Sinaloa. Previamente, estaban:

El general Cristóbal Castañeda Camarillo (agosto de 2023)

El general Gerardo Mérida Sánchez (diciembre de 2024)

Hasta el momento, no están claros los motivos que llevaron a la renuncia de Rentería Schazarino; sin embargo, medios locales afirmaron que existía la posibilidad de que el militar asuma nuevas responsabilidades dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Se informó que la llegada del próximo titular de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa se conocerá el próximo 16 de marzo de 2026.

La llegada de Óscar Rentería Schazarino ocurrió después de que estallara la guerra entre “Los Chapitos” y Los Mayos", en el mes de septiembre de 2024. Previamente, se desempeñaba como comandante de la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán, Michoacán. También fungió como comandante de la Primera Zona Militar, con sede en la Ciudad de México.

La violencia en Sinaloa se disparó después de que se revelara una traición de “Los Chapitos” en contra de Ismael “El Mayo” Zambada, quien fue detenido el 25 de julio de 2024.

La salida del general ocurrió en un momento en el que Sinaloa sigue presentado eventos de violencia, lo que se ha convertido en el principal tema en la agenda estatal, por lo que se establecieron los operativos permanentes.

JVR