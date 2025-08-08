Cae exmando de Hermosillo por violación a DH tras redadas

El exjefe de la Policía de Hermosillo, Manuel Hoyos, en imagen de archivo.

La Fiscalía General de Sonora informó sobre la detención del excomisario de la Policía Municipal de Hermosillo, Manuel Emilio Hoyos, y cinco elementos de la corporación, por la presunta comisión de delitos vinculados a violaciones de derechos humanos.

Las aprehensiones se llevaron a cabo este jueves en distintos sectores de la capital de Sonora, en seguimiento a las denuncias presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos a raíz de que, en la segunda quincena de mayo, se realizaron redadas en contra de personas en situación de vulnerabilidad, las cuales fueron trasladadas sin su consentimiento al municipio de Navojoa.

El Tip: El 26 de mayo la Comisión Estatal de DH de Sonora abrió una investigación por desplazamiento forzado de Hermosillo a Navojoa.

El 26 del citado mes circuló en redes sociales un video, en el que un albañil narró la forma en que él y otras personas de escasos recursos fueron detenidas por policías municipales y obligadas a subir a un camión, en el que las sacaron de la ciudad. “Nos tocó la redada”, dijo.

De acuerdo con medios locales, varios días antes, elementos de la Policía Municipal detuvieron a varias personas vulnerables, entre ellas albañiles, lavacoches, indigentes y jornaleros, y las trasladaron a Navojoa, en vísperas de las Fiestas del Pitic 2025, para celebrar un aniversario más de la fundación de Hermosillo.

Ante la polémica, el comisario de la corporación, Manuel Emilio Hoyos, renunció al cargo el 9 de junio. El exmando fue aprehendido ayer, junto con cinco de quienes eran sus subalternos, para ser imputados por delitos relacionados con las detenciones ilegales de mayo.

El Gobierno municipal de Hermosillo emitió ayer un comunicado, en el que señaló que se mantendrá respetuoso de las investigaciones en curso y del debido proceso, “con el fin de permitir que el desahogo del caso se realice de forma objetiva y con apego estricto a la ley”.