Sheinbaum y Pablo Lemus inauguran Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Tlajomulco

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reafirmó el trabajo coordinado con el Gobierno de México para garantizar el acceso a servicios de salud a las y los jaliscienses.

El mandatario estatal acompañó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la inauguración de la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Tlajomulco de Zúñiga.

Pablo Lemus y Claudia Sheinbaum cortan el listón inaugural del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Tlajomulco. ı Foto: Gobierno Jalisco

El hospital beneficiará a 2.5 millones de derechohabientes de Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Colima y Michoacán, con servicios como cardiología, ginecología, hematología, medicina interna, medicina física, nefrología, oftalmología, oncología y trasplantes de órganos.

El Gobierno de Jalisco rehabilitará calles aledañas con una inversión cercana a 35 millones de pesos, implementará rutas de transporte público conectadas a la Línea 4 del Tren Ligero y facilitará predios para vivienda asequible para el personal médico.

Gobernador Pablo Lemus y Presidenta Claudia Sheinbaum destacan cooperación en infraestructura de salud en Jalisco. ı Foto: Gobierno Jalisco

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el hospital abrirá sus puertas el próximo lunes y se completará en etapas posteriores para ampliar sus especialidades. También adelantó que se modernizarán clínicas antiguas en el estado y que se recuperará el tren de pasajeros México–Guadalajara, con velocidad de 200 km/h.

El Director General del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, destacó que el hospital es resultado del interés federal por mejorar la salud pública. La obra contó con una inversión de casi 3 mil millones de pesos, en una superficie de 43 mil m², cinco niveles, 250 camas censables, 36 especialidades, 63 consultorios, área de urgencias, quirófanos y estacionamiento para 1,600 vehículos.

El nuevo hospital beneficiará a 2.5 millones de derechohabientes de cinco estados del país. ı Foto: Gobierno Jalisco

Tras la inauguración, Pablo Lemus y Claudia Sheinbaum visitaron el módulo de inscripción al programa Pensión Mujeres Bienestar en Acatlán de Juárez, donde refrendaron el compromiso conjunto por mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.

En la consolidación del hospital destacó la gestión de Salvador Zamora Zamora, ex Presidente Municipal y actual Secretario General de Gobierno, así como del actual alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez, quienes facilitaron el terreno y realizaron obras complementarias por 5.3 millones de pesos.

