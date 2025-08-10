Prevén que rompa récords

Concierto de Marilyn Manson en la FENAPO atrae a miles de fanáticos del metal

Miles de fanáticos del metal invaden la FENAPO para el histórico concierto de Marilyn Manson

Fieles seguidores de Marilyn Manson se congregan en la FENAPO, listos para una noche histórica de metal en San Luis Potosí.
Fieles seguidores de Marilyn Manson se congregan en la FENAPO, listos para una noche histórica de metal en San Luis Potosí. Foto: Gobierno SLP
Por:
La Razón Online

Desde tempranas horas de este domingo, miles de fanáticos abarrotaron los accesos de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) formando largas filas para asegurar un buen lugar en el esperado concierto de Marilyn Manson. En un ambiente cargado de energía, entusiasmo y mucha actitud metalera, se pudieron ver hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños, todos listos para vivir una noche histórica en San Luis Potosí.

Un mar de metaleros de distintas edades y provenientes de todo el país se da cita en la FENAPO para el concierto de Marilyn Manson.
Un mar de metaleros de distintas edades y provenientes de todo el país se da cita en la FENAPO para el concierto de Marilyn Manson. ı Foto: Gobierno SLP

El furor por el espectáculo traspasó fronteras estatales: se contabilizan cientos de autobuses foráneos y asistentes provenientes de al menos 15 ciudades de la República Mexicana, confirmando que el evento será un rotundo éxito y uno de los más memorables de esta edición de la feria.

Los organizadores han reforzado el operativo de seguridad y logística para garantizar un acceso ordenado, así como la atención a los miles de visitantes que se esperan para esta noche. La explanada del Teatro del Pueblo se prepara para recibir una de las mayores concentraciones de público que haya registrado la FENAPO en los últimos años.

TE RECOMENDAMOS:
El alcalde Ismael Burgueño encabeza la presentación del Plan Estratégico Tijuana Segura, con el que busca reforzar la seguridad y la confianza de los ciudadanos.
Lanzan nueva estrategia seguridad

Tijuana fortalece seguridad con comités ciudadanos e inversión tecnológica

Este concierto representa un momento histórico para el público potosino, que durante décadas vio limitado el acceso a artistas de este género. Hoy, la FENAPO rompe esas barreras y se consolida como un escenario plural y diverso, capaz de atraer a miles de personas de todo el país.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Elementos de fuerzas federales, estatales y municipales coordinan acciones durante la "Operación Liberación" para combatir la extorsión.
Suma avances en seguridad

Edomex registra reducción histórica de 23.5% en extorsión por estrategia de seguridad y ‘Operación Liberación’