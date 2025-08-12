Acuerdan reforzar operativos entre Chiapas y Tabasco

Los gobernadores de Tabasco, Javier May, y de Chiapas, Eduardo Ramírez, al concluir el encuentro, ayer.

Los gobernadores de Tabasco y Chiapas, Javier May y Eduardo Ramírez Aguilar, respectivamente, se reunieron ayer en las instalaciones de la Guardia Nacional de Chiapa de Corzo, donde revisaron los avances del Acuerdo para la Paz Tabasco-Chiapas, firmado en marzo de este año, y acordaron reforzar los operativos conjuntos contra grupos del crimen organizado.

Durante el encuentro se hizo hincapié en que el acuerdo contempla detener a los generadores de violencia en ambas entidades, realizar operativos conjuntos, ejecutar trabajos de inteligencia y coordinar la operación de grupos policiales de reacción inmediata.

El Dato: Durante la reunión, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó que la estrategia conjunta ha llevado a la disminución de la incidencia delictiva.

Además, se comprometieron a elaborar bases de datos compartidas y a desarrollar acciones de prevención y capacitación, mecanismos unificados para la búsqueda de personas, sobre todo menores y mujeres, y a buscar la mitigación de delitos de impacto ambiental.

El tabasqueño Javier May Rodríguez aseguró que trabajar de la mano con el Gobierno de Chiapas “es una estrategia que ha funcionado mucho para lograr detenciones históricas y reducir los delitos de alto impacto” que afectan a la gente de ambos estados.

“En Chiapa de Corzo asistimos a la Mesa de Paz Interestatal Chiapas-Tabasco, donde nos seguimos reuniendo, porque el compromiso para devolver la tranquilidad a las familias es primordial”, dijo.

Por su parte, el mandatario de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, agradeció el respaldo del Gobierno de Tabasco y destacó que esta alianza fortalece la seguridad, la justicia y el bienestar de las familias de las dos entidades.