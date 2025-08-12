Condenan a 10 años de prisión a exjefe policiaco en Edomex; lo vinculan con la Familia Michoacana

Un juez federal condenó a 10 años de prisión a Juan Cruz Solano, quien era director de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, Estado de México, tras ser encontrado culpable por el delito de extorsión en agravio de dos comerciantes.
Cruz Solano fue detenido durante las acciones relacionadas con el Operativo Enjambre, en septiembre de 2024, por fuerzas de seguridad estatales y federales en la entidad mexiquense donde se presumía vínculos de servidores públicos con el crimen organizado.
Exjefe policiaco en Edomex extorsionaba a comerciantes
Según las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia mexiquense, el jefe policiaco exigió una suma económica a las víctimas a cambio de “brindarles protección contra grupos criminales” y los amenazó de muerte para que no denunciaran los hechos.
Posteriormente, amenazó a uno de los comerciantes con un arma de fuego y les exigió más dinero en compañía de dos cómplices.
Tras las indagatorias, las autoridades señalaron que también fue posible determinar que este individuo al parecer era integrante de la Familia Michoacana que opera en esa región mexiquense.
