Condenan a 10 años de prisión a exjefe policiaco en Edomex; lo vinculan con la Familia Michoacana

Juan Cruz Solano, exdirector de Seguridad Pública en Coatepec Harinas, fue condenado por extorsionar a comerciantes.

Un juez federal condenó a 10 años de prisión a Juan Cruz Solano, quien era director de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, Estado de México, tras ser encontrado culpable por el delito de extorsión en agravio de dos comerciantes.

Cruz Solano fue detenido durante las acciones relacionadas con el Operativo Enjambre, en septiembre de 2024, por fuerzas de seguridad estatales y federales en la entidad mexiquense donde se presumía vínculos de servidores públicos con el crimen organizado.

#Sentenciado. Juan Cruz Solano, quien se desempeñaba como Director de Seguridad Pública de #CoatepecHarinas, cuando fue detenido en el marco de las acciones de la #OperaciónEnjambre”, fue sentenciado a 10 años de prisión, luego de que la #FiscalíaEdoméx acreditó su… pic.twitter.com/C1hD2BWtvJ — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 13, 2025

Exjefe policiaco en Edomex extorsionaba a comerciantes

Según las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia mexiquense, el jefe policiaco exigió una suma económica a las víctimas a cambio de “brindarles protección contra grupos criminales” y los amenazó de muerte para que no denunciaran los hechos.

Posteriormente, amenazó a uno de los comerciantes con un arma de fuego y les exigió más dinero en compañía de dos cómplices.

Tras las indagatorias, las autoridades señalaron que también fue posible determinar que este individuo al parecer era integrante de la Familia Michoacana que opera en esa región mexiquense.