Vinculan a proceso a tres presuntos implicados en caso Fernandito

Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”, vinculados a proceso por la muerte del niño Fernando.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó este lunes una orden de aprehensión contra Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”, integrantes de una familia señalados por la muerte del niño Fernando, de cinco años de edad, en el municipio de La Paz.

Según la FGJEM, los hechos ocurrieron el pasado pasado 28 de julio, cuando Lilia “N” y Ana Lilia “N” acudieron al domicilio de la madre del menor, ubicado en la colonia Ejidal El Pino, para exigirle el pago de mil pesos.

Aunque la mujer respondió que no tenía dinero pagar la deuda y solicitó más tiempo para juntar el dinero, Lilia “N” y Ana Lilia “N”, decidieron sustraer al menor.

“Si no nos pagas, no te regresamos al niño”, dijeron ambas probables implicadas tras forcejear con la madre del menor.

De acuerdo con la indagatoria, Ana Lilia “N” cargó en sus brazos al pequeño y junto con Lilia “N” se dirigieron a la esquina de la calle, donde las esperaba Carlos “N”, posteriormente juntos se retiraron del lugar.

Los días 30 de julio, así como 1 y 2 de agosto la madre del menor acudió a la vivienda de estas personas, ubicado en la misma colonia, con la intención de que le devolvieran a su hijo. En un primer momento Lilia “N” le habría dicho “hasta que me pagues te lo voy a regresar” .

No obstante, el 1 de agosto presuntamente le indicaron que el menor de edad se lo habrían entregado a su padre y el 2 de agosto que lo tenía su abuela materna, ambas situaciones falsas. Por ello, 4 de agosto la madre denunció los hechos ante la FGJEM.

En esa misma fecha, elementos de la Policía Municipal de Género se trasladaron junto con la madre al inmueble, donde fue hallado oculto el cuerpo sin vida del niño, y por lo que fueron detenidos Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”.

Tras la detención, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien inició la investigación por “ ilícito flagrante de delitos vinculados a la desaparición de persona ”, informó la FGEJM.

Adicionalmente la fiscalía mexiquense integró una indagatoria por el hecho delictivo de “secuestro que causa la muerte” en agravio del niño de cinco años.

Las tres personas investigadas se encuentran recluidas en el Penal de Nezahualcóyotl, donde les fue cumplimentado una orden de aprehensión y con ello podrían ser sujetos a un segundo proceso judicial por los hechos referidos.

En el Estado de México, por el delito de secuestro que causa la muerte se puede imponer una condena de hasta 140 años de prisión.

