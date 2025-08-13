Vinculan a proceso a 4 personas por el asesinato de la maestra Irma Hernández en Veracruz

El secuestro y difusión de un video de Irma Hernández, maestra jubilada y taxista en Álamo Temapache, conmocionó a Veracruz.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que cuatro personas fueron vinculados a proceso por ser presuntamente responsables del secuestro de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista.

Las personas procesadas fueron identificadas como Víctor Manuel “N”, Jeana Paola “N”, Octavio “N” y José Eduardo “N”, quienes enfrentarán prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, mientras continúan las investigaciones.

La profesora y taxista Irma Hernández Cruz, en imagen de archivo. Fotos›Especial

¿Qué se sabe del caso?

El crimen ocurrió el pasado 18 de julio en el municipio de Álamo, cuando Irma Hernández fue privada de su libertad de forma violenta por al menos dos personas, según confirmó la fiscal general Verónica Hernández Giadáns durante una conferencia de prensa.

De acuerdo con un video presentado por la funcionaria, la víctima fue sometida a tortura y violencia durante su cautiverio, lo que afectó gravemente su salud y finalmente provocó su muerte. La privación ilegal de la libertad, señaló la fiscalía, tenía como fin obtener un beneficio personal, cumpliendo con los elementos del delito de secuestro agravado.

Detenciones y vínculos con grupo criminal

Las autoridades informaron que Víctor Manuel “N” y José Eduardo “N” fueron detenidos el 25 de julio en el municipio de Cerro Azul, como parte de un operativo de seguridad. Ambos son señalados como presuntos integrantes del Grupo Sombra, una célula delictiva asociada al Cártel de la Mafia Veracruzana.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad decomisaron armas de fuego, cartuchos, armas blancas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, así como probables drogas, entre ellas marihuana y una sustancia con características similares al cristal.

Posteriormente, Jeana Paola “N” fue arrestada en un segundo operativo, también señalada por su presunta participación directa en el secuestro. Octavio “N”, el cuarto implicado, también fue vinculado por su posible implicación en los hechos.

La fiscal Verónica Hernández Giadáns aseguró que la investigación sigue avanzando, y se ha logrado la detención de otras personas en la zona norte del estado, aunque no se ofrecieron más detalles para no entorpecer el proceso judicial.

