Ataques sexuales se disparan en Campeche en gobierno de Layda

El joven Yeshua “N” (último a la derecha), implicado en el caso Susan, al momento de entregarse en la Fiscalía de Campeche, el pasado martes

Los delitos de violación, acoso sexual y abuso sexual, que afectan principalmente a las mujeres, se dispararon en Campeche a partir del inicio de la administración de la gobernadora emanada de Morena, Layda Sansores San Román.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el delito de violación presentó aumento de 73 por ciento en los tres primeros años completos del actual Gobierno, en comparación con el mismo periodo anterior.

Entre 2019 y 2021 se abrieron en Campeche 174 carpetas de investigación por este delito, cifra que se disparó a 303 en el periodo comprendido entre 2022 y 2024, el primer trienio de la administración encabezada por Layda Sansores.

TE RECOMENDAMOS: Niña de 4 años resulta herida Ataque a familia deja 2 muertos en Veracruz

El Dato: El pasado martes, dos de los presuntos responsables de la violación en contra de Susan Saravia se entregaron en las instalaciones de la Fiscalía de Campeche.

Pero el ilícito que presentó mayor incremento fue el de acoso sexual, con 780 por ciento, toda vez que en los tres primeros años del Gobierno actual se iniciaron 185 averiguaciones previas, contra sólo 21 del mismo periodo anterior.

Otro delito contra las mujeres que aumentó en forma considerable fue el de abuso sexual, ya que los expedientes pasaron de 204 a 936, lo que representa alza de 358 por ciento entre los dos periodos analizados.

Respecto al delito de violación, en lo que va de este 2025 —con corte al mes de junio— se han abierto 45 carpetas de investigación, lo que significa que en Campeche son violadas 7.5 mujeres cada mes, en promedio.

45 carpetas por violación se abrieron en el primer semestre de este año

El caso que más conmoción ha causado en lo que va de este año es el de Susan Saravia, una joven de 22 años de edad que denunció haber sido víctima de violación tumultuaria, el pasado 31 de marzo, por parte de tres de sus amigos, brigadistas de Morena.

Al hacer público su caso, mediante un videomensaje difundido en sus redes sociales, la víctima aseguró que cuando fue a presentar la denuncia penal, el agente del Ministerio Público que la atendió le dijo que no creía que los responsables fueran a quienes ella señaló.

Susan Saravia reveló en días pasados que a ella y a su madre se han acercado más mujeres, quienes aseguran que también fueron agredidas sexualmente por los jóvenes Jorge “N”, Yeshua “N” y Ángel “N”, los mismos que la violaron a ella, pero no han denunciado por miedo.

El pasado lunes, La Razón publicó declaraciones que Liz Rodríguez, madre de Susan, hizo a este medio, en las que se quejó de que, en los cuatro meses y medio que han pasado desde el ataque, la gobernadora Layda Sansores se ha negado a recibirla.

El martes de esta semana, los jóvenes Jorge “N” y Yeshua “N”, acusados de participar en la violación tumultuaria en contra de Susan, acudieron junto con sus padres y abogados a la Fiscalía estatal, para entregarse, mientras que Ángel “N”, el otro presunto agresor, enfrenta proceso penal desde el pasado 10 de julio.

Ayer se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Jorge y Yeshua, en el área de juzgados del penal de San Francisco Kobén, en donde el juez de control que lleva el caso dictó la medida cautelar de prisión preventiva en su contra, al menos hasta el domingo, cuando se definirá su situación jurídica.

Liliana Lomelí, integrante del Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche, comentó que Susan ha sufrido lo que otras víctimas en el estado, a quienes las autoridades no dan información certera sobre los procesos, lo que hace que muchas prefieran no denunciar.

“Algo que estamos observando es que la autoridad no está siendo diligente en algo que es fundamental, que es hacer parte a las víctimas, siempre, de todo el proceso, y que sepan cuáles son las acciones que se están realizando o los próximos pasos a seguir, pues es un derecho reconocido en la Ley General de Víctimas”, dijo.

En entrevista con La Razón, la activista añadió que en Campeche se ha detectado “debilidad y desacierto” en la investigación de casos relacionados con abuso sexual, feminicidio y violencia familiar, entre otros delitos que afectan principalmente a las mujeres.

“Nosotras hemos observado que hay una deficiencia en lo que tiene que ver con la atención integral a las mujeres y a las niñas víctimas de violencia sexual, que en nuestro estado es un tema latente y que nos preocupa”, remarcó.

De igual forma, lamentó que en Campeche no se ha logrado visibilizar el fenómeno de la violencia sexual como un problema sistémico y estructural, que tiene que ver con una gran deficiencia en la procuración de justicia, y comentó que “hay una intención de mirar solamente casos aislados”.

La integrante del Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche señaló que se mantiene vigente el reto de vencer la resistencia de las autoridades de investigar con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

“Hemos litigado por más de ocho años casos relacionados con violencia sexual contra menores; y si bien se han obtenido sentencias donde se señala la responsabilidad del agresor, es cierto que hay una deficiencia y desgaste de las víctimas por el tiempo que duran los casos”, aseveró Liliana Lomelí.