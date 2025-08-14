¿Quién es Jacobo Rodríguez, alcalde que se enfrentó con reportera por antidoping?

Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, Coahuila se encuentra en medio de una polémica tras tener un enfrentamiento con una reportera que cuestionó si estaría dispuesto a realizarse una prueba de antidoping.

“¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que tú pienses que yo ando drogado?“, respondió Rodríguez, a la pregunta de la periodista, reclamando: “Es que ya todos sabemos a qué viniste, (...), ¿qué es lo que quieres lograr Lucy?”.

Aunque cuando la reportera aseguró que haría la misma pregunta a otros políticos, el alcalde reprochó: “te la pasas molestando, aburres ahí, no haces nada, quitas el tiempo nada más”.

El video del momento se viralizó en redes sociales, quienes cuestionaron la manera en la que el alcalde respondió a una pregunta.

🚨El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez (@CJacoboRdz), estalló contra una reportera que le preguntó si se sometería a una prueba antidoping, como las aplicadas a bomberos del municipio.



El edil evitó responder y acusó a la periodista de “querer atacarlo”. 👇🏼… pic.twitter.com/vyCWmq6j0J — Azucena Uresti (@azucenau) August 14, 2025

¿Quién es Jacobo Rodríguez?

Jacobo Rodríguez, tiene 37 años actualmente es el actual presidente municipal bajo la alianza Morena - Partido del Trabajo (PT) para el periodo 2025-2027.

En 2021, Rodríguez buscó por primera vez la presidencia municipal, pero lo hizo representando únicamente Partido del Trabajo (PT).

Dos años más tarde, en 2023, intentó ampliar su carrera política postulándose como diputado local del Distrito 02 en las elecciones de Coahuila, esta vez por Morena. Su paso por este proceso lo mantuvo activo dentro de la política local.

Fue hasta las recientes elecciones cuando su campaña logró convencer al electorado, asegurándole la victoria y dándole la oportunidad de gobernar durante el periodo 2025 - 2027.

Ya se realizó una prueba

A través de sus redes sociales, el alcalde informó que acudió a un laboratorio clínico a realizarse un antidoping acompañado de su gabinete, el cual salió completamente negativo.

“No vamos a permitir que se dañe el prestigio de un servidor y del mejor gobierno de México, Piedras Negras, Coahuila. La frontera más segura del país, la segunda ciudad más segura de México”, expresó en el video.

LMCT