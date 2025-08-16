Américo Villarreal supervisa planta en Altamira que transforma plástico en combustibles

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, durante su visita a la planta Green Bauen, que utiliza tecnología local para generar combustibles.

El gobernador Américo Villarreal Anaya efectuó un recorrido por las instalaciones de la planta de la empresa Green Bauen, filial del Grupo Industrial Águila, en la cual se procesan desechos plásticos para la generación de queroseno, parafinas, gasolina y diésel, utilizando tecnología cien por ciento tamaulipeca.

Directivos de la empresa Green Bauen explican al gobernador Villarreal el funcionamiento de la planta en Altamira. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

Acompañado por el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, el gobernador fue recibido por directivos del Grupo Green Bauen, quienes le dieron una amplia explicación del proceso termoquímico que descompone desechos plásticos en ausencia de oxígeno, convirtiéndolos en subproductos que se pueden reutilizar como materia prima en la industria en general.

El gobernador Américo Villarreal en su recorrido por las instalaciones de la planta de Green Bauen, que convierte desechos plásticos en combustibles. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

La planta tiene una capacidad para procesar siete toneladas de plástico triturado en cada uno de los dos procesos diarios en que opera, y genera también alternativas tanto de empleo como de desarrollo tecnológico e industrial.

El gobernador fue recibido por Emilio González Juárez, gerente de la planta Green Bauen; Juan Marco Rodríguez, gerente General Adjunto, y los consejeros técnicos del grupo: Efraín Rodríguez, José Luis Vargas y Carlos de la Rosa.

