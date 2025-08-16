Tiësto enciende la Fenapo 2025 con luces, beats y energía desbordante

Tiësto, uno de los DJs más icónicos del mundo, encendió la noche en la FENAPO 2025.

La Feria Nacional Potosina vivió una de sus noches más electrizantes con la presentación del DJ internacional Tiësto, ícono mundial de la música electrónica, que reunió a miles de fanáticos que desde temprano se dieron cita en El Foro para disfrutar de un espectáculo único.

Miles de fanáticos disfrutaron de una experiencia sensorial completa con los éxitos y las mezclas de Tiësto. ı Foto: Gobierno SLP

En cuanto apareció en el escenario, el neerlandés desató una oleada de luces, sonido y energía sin límites. Con esta presentación, Tiësto se suma a la lista de artistas de talla mundial que pisan la Fenapo 2025, resultado de la visión del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, por traer a San Luis Potosí conciertos internacionales y totalmente gratuitos.

El DJ mantuvo en éxtasis al público al combinar sus éxitos más emblemáticos como “Adagio for Strings”, “Red Lights”, “The Business” y “Don’t Be Shy”, con mezclas recientes que lograron que la multitud no dejara de brincar y cantar al ritmo de cada tema. El set también incluyó remezclas de “Hot in It” y “Jackie Chan”, que desataron la euforia de los asistentes.

Los amantes de la música electrónica vivieron una experiencia sensorial completa, gracias a los efectos visuales espectaculares, un sistema de sonido impecable y pantallas gigantes que proyectaron imágenes sincronizadas con la música, haciendo de esta noche una de las más memorables de la Fenapo 2025.

