Evelyn Salgado encabeza ceremonia del equinoccio de la Primavera en Xochipala

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda participó en la ceremonia por la llegada de la primavera en la zona arqueológica de La Organera-Xochipala, ubicada en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero.

Durante el ritual ancestral realizado en el marco del equinoccio, la mandataria estatal destacó que esta fecha representa un momento de renovación y conexión con las raíces culturales, al dar la bienvenida a un nuevo ciclo lleno de energía y esperanza.

Al micrófono, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. ı Foto: Cortesía

Acompañada por la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, Salgado Pineda reconoció la importancia de este tipo de ceremonias, al considerarlas espacios que fortalecen la convivencia familiar y el reconocimiento de las tradiciones ancestrales.

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La gobernadora subrayó que Guerrero tiene una riqueza cultural invaluable, por lo que reiteró su compromiso de impulsar acciones que promuevan y preserven la identidad de los pueblos originarios.

Evelyn Salgado encabeza ceremonia por equinoccio de Primavera. ı Foto: Cortesía

cehr