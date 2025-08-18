Temen que el acueducto Solís-León afecte a 400 mil

Ediles reunidos para exigir la conservación del Lago de Chapala, el 13 de agosto.

El proyecto de construcción de un acueducto que extraería agua del Lago de Chapala para llevarla a municipios de Guanajuato unió a ocho presidentes municipales de la Ribera de Chapala, para exigir que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reconsidere la decisión, transparente estudios técnicos y ambientales y convoque a mesas de trabajo con especialistas nacionales e internacionales.

Los alcaldes de Chapala, Jamay, Ocotlán, La Barca, Poncitlán, Tizapán el Alto, Jocotepec y Tuxcueca demandaron a la Conagua respetar el Convenio de Coordinación y Concertación de 2004 y el Decreto sobre la Subregión Hidrológica Lerma-Chapala de 2014, que establecen criterios de reparto y protección del Lago de Chapala. Ambos obligan a la Comisión a consultar y coordinarse con todos los estados de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago antes de modificar la distribución.

El Dato: La Comisión Estatal del Agua Jalisco indica que el Lago de Chapala es el más grande de México y la principal fuente de abastecimiento de la zona conurbada de Guadalajara.

El presidente municipal de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, señaló en entrevista con La Razón que la construcción del proyecto denominado Acueducto Solís–León, contemplado en el Plan Nacional Hídrico 2024–2030, afectaría a 400 mil personas del Área Metropolitana de Guadalajara y decenas de comunidades en Jalisco y Michoacán, por la falta de agua.

El funcionario afirmó que el Acueducto Solís-León amenaza con arrebatar agua al Lago de Chapala, el cual abastece a 60 por ciento del Área Metropolitana de Guadalajara y a decenas de comunidades en Jalisco y Michoacán.

Además, explicó que el acueducto de la Presa Solís surtirá de agua a los municipios de León, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao, lo que significa una población de más de 3.5 millones de personas y cada una consume al día en el hogar 366 litros.

7 mil 897 millones de metros cúbicos es la capacidad del Lago de Chapala

366 litros de agua consume cada persona de las 3.5 millones que beneficiarían

Lo anterior, aclaró Aguirre Curiel, provocaría que el caudal que se desfoga al Lago de Chapala se reduciría drásticamente y perjudicaría a comunidades ribereñas de Jalisco y Michoacán, así como de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“La Presa Solís es la fuente más importante de agua del Lago de Chapala y ese acueducto llevaría agua de la presa Solís a varias ciudades de Guanajuato, como León, Silao, Salamanca e Irapuato y aparte lo que ya venía atendiendo que es el Distrito de Riego 011”, dijo Aguirre Curiel.

Destacó que además de abastecer de agua a 60 por ciento de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el Lago de Chapala es un Sitio Ramsar, lo que significa que es reconocido como un humedal de importancia internacional. También es Patrimonio Cultural Inmaterial de Jalisco.

Con la reducción del caudal provocaría muertes de especies, afectaciones a la pesca y turismo, así como riesgo de migración forzada por la falta de agua como ocurrió en el año 2000, agregó el panista.

El edil señaló que el Lago de Chapala tiene un “espejo muy delgado” y entre más delgado se haga se genera más evaporación, por ello es una situación que preocupa demasiado a todos los alcaldes de la Ribera del Lago de Chapala.

En ese sentido, hizo un llamado a la Comisión Nacional del Agua para que reconsidere de manera inmediata este proyecto y garantice que ninguna decisión afecte el equilibrio del Lago de Chapala.

“Esto es algo que preocupa a todos los alcaldes sin importar colores, por ello nos reunimos e informamos muy respetuosamente a la Comisión del Agua que reconsidere este proyecto o busquen otras opciones”, dijo Aguirre Curiel.

El funcionario agregó que buscarán el apoyo del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aunque éste ya se pronunció en favor de reconsiderar dicho proyecto y al mismo tiempo mostró su “preocupación”.

“Hace unos días hubo un evento en Guadalajara sobre el tema del agua y ahí en su mensaje el gobernador externó también su preocupación y pidió, respetuosamente, se reconsidere el proyecto que afectaría directamente al Lago de Chapala”, comentó.

El pasado 31 de julio, en el Foro Nacional para la Gestión Eficiente del Agua y Energía, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dijo que con la posibilidad de dejar de recibir agua de la Presa Solís al Lago de Chapala se podría acabar en la construcción del acueducto para llevar agua a Guanajuato.

“Quiero manifestar mi preocupación y la preocupación de la gente de Jalisco por esta obra que se ha anunciado del acueducto de la Presa de Solís hacia León, Guanajuato, lo explico: una vez que la presa de Solís llega a sus límites superiores, vienen desfogues que van hacia Chapala, en los últimos 20 años se han presentado 15 de ellos, es decir es muy importante para el mantenimiento del lago”, afirmó.