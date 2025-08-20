Aguascalientes se coloca en tercer lugar nacional en economía e innovación, según el IMCO.

Aguascalientes se ubica como el tercer estado del país con mejor desempeño en innovación y economía, solo detrás de la Ciudad de México y Jalisco, según el Índice de Competitividad Estatal 2025 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Este subíndice mide la capacidad de los estados para atraer inversiones y talento, generando empleos y riqueza.

Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), destacó que estos resultados reflejan las acciones y estrategias de la gobernadora Tere Jiménez para consolidar al estado como un polo de innovación y crecimiento.

“Estamos preparados para enfrentar los desafíos globales y seguir atrayendo nuevas inversiones”, afirmó.

Garza de Vega resaltó que la diversificación productiva y el impulso a sectores de alta tecnología hacen de Aguascalientes un lugar propicio para el desarrollo industrial y tecnológico, favoreciendo la economía y la calidad de vida de la población.

Finalmente, el funcionario reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de trabajar en coordinación con el sector privado, la academia y la sociedad civil, para mantener a Aguascalientes como un referente nacional en innovación y desarrollo económico.

JVR