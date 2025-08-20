Es referente

Aguascalientes se coloca en tercer lugar nacional en economía e innovación, según el IMCO

De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal, este año la entidad se colocó como el tercer estado de país con mejor desempeño en ese rubro

La Razón Online

Aguascalientes se ubica como el tercer estado del país con mejor desempeño en innovación y economía, solo detrás de la Ciudad de México y Jalisco, según el Índice de Competitividad Estatal 2025 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Este subíndice mide la capacidad de los estados para atraer inversiones y talento, generando empleos y riqueza.

Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), destacó que estos resultados reflejan las acciones y estrategias de la gobernadora Tere Jiménez para consolidar al estado como un polo de innovación y crecimiento.

“Estamos preparados para enfrentar los desafíos globales y seguir atrayendo nuevas inversiones”, afirmó.

Garza de Vega resaltó que la diversificación productiva y el impulso a sectores de alta tecnología hacen de Aguascalientes un lugar propicio para el desarrollo industrial y tecnológico, favoreciendo la economía y la calidad de vida de la población.

Finalmente, el funcionario reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de trabajar en coordinación con el sector privado, la academia y la sociedad civil, para mantener a Aguascalientes como un referente nacional en innovación y desarrollo económico.

