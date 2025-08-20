Sheinbaum se reúne con ganaderos; acuerdan programa para apoyar al sector ante cierre de frontera de EU

Ante el cierre de la frontera de Estados Unidos a la exportación de ganado mexicano, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció un programa especial de apoyo, tras un acuerdo con asociaciones ganaderas y los gobernadores de Sonora, Coahuila y Durango.
Lo anterior, dijo la mandataria en la red social X, como parte de acciones para fortalecer el Plan México ante el cierre fronterizo desde el pasado 9 de julio por la plaga del gusano barrenador en México.
Sheinbaum recibió este miércoles en Palacio Nacional a los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora; Manolo Jiménez, de Coahuila, y Esteban Villegas, de Durango.
Por su parte, Alfonso Durazo aseguró que la reunión fue para generar alternativas en beneficio del gremio ganadero, que es “reconocido en todo el país por su sanidad e inocuidad”.
Esteban Villegas agradeció a la Presidenta “por escuchar a los productores de Durango”, y aseguró que con el programa especial se otorga certeza al sector ganadero.
