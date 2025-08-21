Marina del Pilar presenta avances en seguridad de la Operación Frontera Norte.

Con el fin de evaluar resultados y coordinar estrategias de seguridad entre los tres órdenes de gobierno, se celebró la Reunión del Gabinete de Seguridad Nacional encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Ahí, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, expuso los avances alcanzados en la entidad.

Avila Olmeda informó que entre septiembre de 2024 y julio de 2025 se logró una reducción del 35.8 por ciento en los homicidios, resultado de la estrategia conjunta con el Gobierno de México y de la aplicación de acciones específicas en zonas prioritarias del estado.

La mandataria destacó que, en el marco de la Operación Frontera Norte impulsada por el Gabinete de Seguridad Nacional, se han asegurado armas de fuego, vehículos y drogas, debilitando así a grupos criminales que operan en la región fronteriza.

“Vamos a la baja en prácticamente todos los delitos en nuestro estado. En homicidios la reducción es de alrededor del 35 por ciento, un logro alcanzado gracias al apoyo de la DEFENSA, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y la coordinación entre las distintas autoridades locales”, señaló la gobernadora.

En este contexto, recordó que la estrategia de seguridad en Baja California se basa en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el fortalecimiento de la inteligencia operativa y la atención a las causas sociales de la violencia.

La Gobernadora reiteró el compromiso de su administración de seguir trabajando con plena coordinación con la Federación para consolidar la seguridad y la paz en beneficio de las familias bajacalifornianas.

Avanzan contra pobreza extrema

En seguimiento al anuncio realizado la semana pasada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la reducción de la pobreza en México, la gobernadora Marina del Pilar sostuvo una reunión con la mandataria federal para fortalecer la coordinación en políticas sociales.

Destacó que el esfuerzo conjunto, priorizando a quienes menos tienen, es fundamental para avanzar hacia la erradicación de la pobreza extrema en la entidad.

De acuerdo con cifras del INEGI, en Baja California la pobreza extrema se redujo al 0.4 por ciento en 2024, dentro de una tendencia nacional donde 13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024.

De corazón, gracias, Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein)!! Gracias a tu liderazgo, se ha reducido la pobreza en todo México, en especial en Baja California. Vamos a seguir trabajando de la mano con el pueblo, priorizando a los más pobres, con el objetivo de… pic.twitter.com/uUAmiQkgpC — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) August 21, 2025

JVR