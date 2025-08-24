Revocan visa a Sonia Villarreal, funcionaria de Coahuila, y a su esposo, reportan

Autoridades de Estados Unidos habrían revocado la visa y negado el ingreso al país a la subsecretaria de Gobierno de Coahuila, Sonia Villarreal Pérez, y a su esposo Jorge Miguel Barajas Hernández, jefe regional de la Policía Estatal, según reportes de medios nacionales e internacionales.

Este fin de semana, el medio internacional El Latino Newspaper Eagle Pass reportó que los funcionarios del gobierno de Coahuila fueron retenidos el martes 19 de agosto en el Puente Internacional Piedras Negras–Eagle Pass por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP).

Sonia Villarreal y su esposo Jorge Miguel Barajas Hernández esperan otro hijo. ı Foto: Facebook Sonia Villarreal

Ahí, los agentes fronterizos les habrían negado el acceso al país y les habría revocado sus visas de turista, sin una justificación oficial por escrito.

Hasta el momento, ni Sonia Villarreal ni su esposo Jorge Miguel Barajas han emitido una comunicación oficial que confirme o desmienta los hechos. Sin embargo, el diario Proceso asegura haber recibido de la subsecretaria de Gobierno la confirmación de la revocación de las visas, en una entrevista.

“Fue el martes que yo intenté cruzar; iba a Eagle Pass, y en el puente Uno me mandaron a otra revisión donde me hicieron una entrevista y muchas preguntas (…) Después de la entrevista me dicen que la visa estaba cancelada y que ellos no pueden expresar los motivos”, dijo Sonia Villarreal, en declaraciones recogidas por el citado medio.

A propósito, la funcionaria apuntó, según Proceso, que la posible causa de la revocación de su visa sería su embarazo, lo cual atribuyó a las nuevas disposiciones que el Gobierno estadounidense ha impulsado para limitar la ciudadanía por nacimiento.

El presidente de EU, Donald Trump, ha impulsado nuevas disposiciones para la ciudadanía por nacimiento. ı Foto: Reuters

“Al final, pues son las nuevas disposiciones de Estados Unidos y lo que yo creo que es eso lo del embarazo, porque [el presidente] Donald Trump ha hecho énfasis en eso de obtener la ciudadanía por nacimiento”, abundó Villarreal.

Sin embargo, se está en espera de que Villarreal y su esposo confirmen los hechos de forma pública, o hagan más declaraciones del estado de sus documentos.

Esta noticia se difunde después de que se ha reportado, de manera oficial y extraoficial, que Estados Unidos ha revocado la visa de distintas figuras de la política mexicana, en medio de crecientes tensiones entre aquel y nuestro país.

Así, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y su esposo, Carlos Torres, fueron los primeros en informar que este documento les fue revocado. Le siguió la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, quien hizo lo propio sobre su esposo. Otros reportes han surgido, pero no han sido verificados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am