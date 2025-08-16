¿Revocaron la visa de Norma Bustamante, alcaldesa de Mexicali, y su esposo? Esto sabemos

Esto sabemos sobre la supuesta revocación de la visa de Norma Bustamante y su esposo.

En medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos y México, particularmente en el terreno comercial y de seguridad, han surgido rumores de revocación de visas de gobernadores y funcionarios de nuestro país, algunas de las cuales han sido confirmadas, mientras que otras han permanecido como reportes extraoficiales.

En meses recientes, se informó que autoridades estadounidenses revocaron la visa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y de su esposo, Carlos Torres, lo cual motivó especulaciones sobre una vigilancia del Gobierno estadounidense hacia funcionarios mexicanos.

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Ahora, nuevos reportes apuntan a que la presidenta municipal de Mexicali, Baja California, Norma Bustamante, está en la mira del Gobierno estadounidense tras una supuesta revocación de su visa, así como de la de su esposo. Esto sabemos sobre los reportes de prensa sobre este caso.

¿Revocaron visa de Norma Bustamante y su esposo? Esto ha dicho la presidenta municipal

El medio Semanario Zeta publicó que había sido revocada la visa de la presidenta municipal de Mexicali, Baja California, Norma Bustamante, además de la de su esposo. No nombró ningún motivo por el cual haya ocurrido este incidente, si bien apuntó a tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos.

Norma Bustamante, presidenta municipal de Mexicali. ı Foto: FB Norma Bustamante

Posteriormente, Norma Bustamante se pronunció sobre esta información en sus redes sociales, y confirmó que el Gobierno estadounidense había retenido el documento de su esposo. Sin embargo, aclaró que su propio visado estaba intacto, pues esta situación solo había afectado a su conyugue.

“En relación con la información sobre la situación migratoria de mi esposo Luis Guerrero, aclaramos que él fue entrevistado para revisión en la garita de Mexicali, tras hacer una serie de preguntas las autoridades retuvieron su visa sin motivo alguno o aviso previo , esto sólo afecta a él en su situación de cruce fronterizo”, escribió la edil de Mexicali en Facebook.

COMUNICADO En relación con la información sobre la situación migratoria de mi esposo Luis Guerrero, aclaramos que él... Publicado por Norma Bustamante en Viernes, 15 de agosto de 2025

Según el reporte de Semanario Zeta, la decisión del Gobierno de EU fue extensiva a la presidenta municipal, sin embargo, con estas declaraciones habría desmentido la información.

La publicación de Norma Bustamante fue realizada por la mañana del viernes 15 de agosto, por lo que se está en espera de más información y actualizaciones sobre este caso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am