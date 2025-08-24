Sinaloa recibe a más de 3.3 millones de visitantes y fortalece el turismo en 2025

De enero a agosto, más de 3.3 millones de personas han visitado Sinaloa, consolidando al estado como uno de los destinos favoritos para vacacionar.

La secretaria de turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, aseguró que tan solo Mazatlán ha recibido a 2.7 millones de turistas durante los primeros ocho meses de 2025.

“De enero a la fecha hemos recibido más de 2.7 millones de turistas en el puerto, con una ocupación hotelera promedio del 75 por ciento. En el estado ya son más de 3.3 millones de visitantes los que han disfrutado de Sinaloa en lo que va del 2025”, afirmó.

Mazatlán consolida su posición como destino turístico de preferencia para 3.3 millones de visitantes. ı Foto: Gobierno Sinaloa

La funcionaria estatal señaló que en la presente temporada de verano la ocupación hotelera durante los fines de semana en el puerto se ha mantenido entre 80 y 95 por ciento, lo que refleja la preferencia de los visitantes por el destino.

“Por eso, seguimos apostando a segmentos como el turismo de reuniones y el turismo deportivo, que ayudan a equilibrar la ocupación y reducir la estacionalidad”, apuntó.

Los visitantes que ha recibido Mazatlán provienen principalmente de lugares como Durango, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como de Juárez, Querétaro, Zacatecas y Tijuana, además de la Ciudad de México y Jalisco.

Sosa Osuna reiteró el trabajo de promoción que se realiza desde la Sectur a nivel nacional e internacional para consolidar a Sinaloa como un destino estratégico y competitivo.

“En este sentido, acabamos de regresar de IBTM Américas, donde tuvimos resultados muy positivos: 346 citas de negocio, 15 posibles visitas de inspección a Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, y más de 1,000 visitantes en el stand de Sinaloa. Esto confirma que Sinaloa sigue consolidándose como un destino estratégico y competitivo”, detalló.

La estrategia de promoción turística está dirigida a todo el estado. Para Mazatlán, Culiacán y Los Mochis se impulsan campañas con socios comerciales, como las aerolíneas Viva Aerobús, Volaris TAR y Aeroméxico y agencias de viaje online (OTAs) como Despegar, Best Day, Price Travel, Expedia y touroperadores.

“A nivel internacional, participamos en encuentros de talla mundial como IBTM Américas y nos preparamos para la presencia de Sinaloa en el Tianguis de Pueblos Mágicos y en FITUR, que será a principios de 2026, mientras que en el plano nacional, estamos llevando a cabo campañas de promoción en medios nacionales que incluyen viajes de familiarización a nuestros destinos y a los 5 Pueblos Mágicos, tanto con influencers como con medios de comunicación”, enfatizó.

Además, Sinaloa forma parte de la campaña “Amo México”, de BBVA impulsada por Sectur Federal, en la que se incluyen destinos como Topolobampo, El Fuerte y Mazatlán, con spots promocionales proyectados en más de 1,700 sucursales en todo México, generando más de 150 millones de impactos mensuales.

También se trabaja de forma intensa en las comunidades indígenas y rurales, con el objetivo de desarrollar y fortalecer el turismo comunitario, respetando su patrimonio biocultural y asegurando que sean ellos los protagonistas de su propio desarrollo.

“Arrancamos estas actividades en Capomos (El Fuerte) y San Miguel Zapotitlán (Ahome), en donde estuvimos estos últimos días trabajando de manera directa con los consejos indígenas”, resaltó.

Y en septiembre, en los Pueblos Mágicos y Señoriales arrancarán el programa Colores y Raíces, en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura, llevando una extensa agenda cultural a cada uno de ellos.

“Todo ello responde a la visión de nuestro Gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, de consolidar un turismo con rostro social y bienestar compartido”, puntualizó.

