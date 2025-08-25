Acuerdan los Tres Poderes una transición pacífica y ordenada en el Poder Judicial en Tlaxcala

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó el encuentro “Una nueva historia de Justicia”, donde representantes de los tres poderes del Estado, autoridades municipales y federales, así como juezas, jueces y magistrados electos, coincidieron en que en Tlaxcala se ha privilegiado el diálogo y la colaboración para garantizar una transición pacífica y ordenada en el Poder Judicial.

Resultado del trabajo coordinado permanente entre el Gobierno del Estado, el Congreso local y el Tribunal Superior de Justicia, la entrada en vigor de la reforma se da en un ambiente de respeto al marco constitucional que refleja el compromiso de Tlaxcala con el espíritu de renovación que impulsa el nuevo modelo de justicia.

Esta postura proyecta un mensaje claro: en Tlaxcala, la transformación del Poder Judicial es una oportunidad para fortalecer la gobernabilidad y la confianza ciudadana, resaltaron los representantes de los tres poderes en el Estado.

Ante el hecho inédito para México, donde los nuevos magistrados y jueces fueron elegidos mediante voto popular, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros subrayó que esta reforma es un parteaguas democrático que abre una nueva etapa en la vida institucional del país, y ocurre en un Tlaxcala fuerte, con rumbo y resultados, que hoy se consolida como un “estado confiable y seguro para vivir, trabajar e invertir”.

Todo ello, gracias al trabajo coordinado con los tres poderes y niveles de gobierno, y a la inversiones históricas en equipamiento, tecnología y capacitación en materia de seguridad.

Durante su intervención, Cuéllar Cisneros hizo el llamado para que la entrega de responsabilidades en el Poder Judicial se realice con ética y transparencia, en concordancia con el momento histórico y a la altura de miras que el pueblo tlaxcalteca ha demostrado en este proceso.

A las nuevas juezas, jueces, magistradas y magistrados que iniciarán su responsabilidad el próximo 1 de septiembre, los exhortó a honrar la confianza que la ciudadanía tlaxcalteca depositó en ellos: “El voto que los trajo aquí no es un privilegio, es un mandato. No le fallen a su pueblo”, enfatizó.

En su mensaje, la gobernadora resaltó los proyectos que consolidan a Tlaxcala como referente nacional: el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Huamantla —que atraerá 500 millones de dólares y generará 5 mil empleos—, el viaducto de Chiautempan, la Ciudad del Deporte en Apizaco, la Ciudad de la Cultura y el Entretenimiento, y la Ciudad Administrativa.

Asimismo, refrendó el compromiso de su administración para que los nuevos integrantes del Poder Judicial honren su encomienda con cercanía a la ciudadanía: “Tienen cerca de dos mil 80 días para servir a Tlaxcala. Que cada jornada valga la pena y que cada resolución sea con amor a nuestro estado”.

El encuentro refrendó el compromiso de colaboración entre los tres poderes, donde la gobernadora reconoció al Congreso local por aprobar la reforma que permitió este proceso, y agradeció a magistradas y magistrados salientes por sus años de servicio.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Anel Bañuelos Meneses, destacó el respaldo inédito de la mandataria en infraestructura judicial, con la construcción de 14 salas de oralidad, inversión inédita en la historia del sistema judicial tlaxcalteca. “Nunca antes una mandataria había trabajado tan de cerca con el Poder Judicial en beneficio de la ciudadanía”, afirmó.

A su vez, la diputada Lorena Ruíz García, presidenta del Congreso local, subrayó que la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial garantiza independencia, transparencia y un modelo humanista de justicia.

El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Manuel Vázquez Conchas, enfatizó que “la justicia se fortalece cuando los tres poderes y órdenes de gobierno trabajan unidos”.

En su mensaje de bienvenida, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, aseguró que la gobernabilidad de Tlaxcala se sustenta en la colaboración institucional y el liderazgo cercano de la gobernadora.

En el encuentro también intervinieron la magistrada electa Alejandra Cósetl Flores, quien subrayó la importancia de la ética e imparcialidad en el quehacer jurisdiccional; el alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, quien reconoció la inclusión del Tribunal de Justicia Administrativa y de Conciliación y Arbitraje en la reforma local, y la fiscal estatal Ernestina Carro Roldán, quien destacó la creación de nuevas fiscalías y áreas especializadas contra delitos de alto impacto.

Al encuentro asistieron presidentas y presidentes municipales, integrantes del gabinete legal y ampliado, y funcionarios estatales y federales.

